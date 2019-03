Lesezeichen hinzufügen deli.cio.us

Yahoo! Yigg drucken bookmarks versenden konfigurieren admin pdf Do, 7. März 2019, 10:00 Veranstaltungen :: LinuxTag 2004 Bildergalerie: Der LinuxTag 2004 Wir haben unsere Bilder vom LinuxTag 2004 aus der Versenkung geholt. Viel Vergnügen :-) Von Hans-Joachim Baader Pro-Linux Der Karlsruher Oberbürgermeister Heinz Fenrich bei der Eröffnungsrede Pro-Linux Elmar Geese vom Linux-Verband LIVE bei der Eröffnungsrede Pro-Linux Linux an Bord - ein ganzer Bus von pgfakt.de Pro-Linux Der Eingangsbereich - noch ist nicht viel los Pro-Linux Die LAMP-Area Pro-Linux Stand von GNOME (am ersten Tag in den Morgenstunden) Pro-Linux Stand von Gentoo (am ersten Tag in den Morgenstunden) Pro-Linux Stand von KDE (am ersten Tag in den Morgenstunden) Pro-Linux Ein Bildtelefon mit »Linux Inside« Pro-Linux Das Bildtelefon zeigte sogar die Boot-Meldungen grafisch an Pro-Linux Das LinuxTag-Team: Michael Kleinhenz (2. Vorsitzender) und Oliver Zendel (Kassenwart) Pro-Linux Der Stand von HP Pro-Linux Diskussion zwischen Klaus Knopper und Daniel Riek am Stand von Red Hat Pro-Linux Den LinuxTag mal aus einer anderen Perspektive erleben Pro-Linux Vortrag von Georg Grave (FSFE) zum Thema Softwarepatente Pro-Linux Kurt Pfeifle und Fabian Franz bei der Demonstration ihres freien NX-Servers Pro-Linux Am Stand von Holarse konnte ein wenig gespielt werden Pro-Linux Am Stand von Linux Audio wurde auch dem Letzten klar, dass Linux nicht nur für Administratoren interessant ist Pro-Linux Verlosung bei O´Reilly! Pro-Linux Softwarepatente: Dagegen Pro-Linux Die Demonstration formiert sich Pro-Linux Die Demonstration formiert sich Pro-Linux Über 1000 Personen protestierten in Karlsruhe gegen Softwarepatente Pro-Linux Demo auf den Karlsruher Straßen Pro-Linux Der Veranstalter der Demonstration, Jan Wildeboer, bei der Eröffnungsrede Pro-Linux Programmierer in Ketten - unbekannter Redner Pro-Linux Georg Greve (FSF Europe) rief dazu auf, den Kampf nicht aufzugeben Pro-Linux Florian Müller (MySQL) riet eindringlich dazu, die Politiker an ihren Taten und nicht ihren Aussagen zu messen Pro-Linux Markus Beckedahl fand ebenfalls gute Worte gegen Software-Patente Pro-Linux comundus mit origineller Standdekoration Pro-Linux Kann es etwas Schöneres geben als ein Picknick in der Natur? Pro-Linux Auch dieses Jahr erfreute sich der Hacking-Contest großer Beliebtheit Pro-Linux Viel Lesestoff beim Software + Support Verlag Pro-Linux Der Microsoft-Konferenztrack stieß anfänglich auf großes Interesse Pro-Linux Sun zeigte sowohl Hardware als auch das ganze Software-Portfolio Pro-Linux newthinking network, der Firmenzusammenschluss hinter dem Linux Trend Store in Berlin Pro-Linux Mandrake konnten wir nur am Office-Gemeinschaftsstand entdecken Pro-Linux Lehmanns wie auch die anderen vertretenen Buchhändler und Verlage machten einiges an Umsatz Pro-Linux Und oben schaukelt der Pinguin Pro-Linux Am Debian-Stand herrschte zu jeder Zeit Gedränge Pro-Linux Alle Jahre wieder... ohne ihn geht es nicht Pro-Linux Auch immer gut beschäftigt: Die PostgreSQL-Vertreter in ihrem winzigen Stand Pro-Linux Nachwuchsarbeit ein wenig anders Pro-Linux Gentoo bald mit mehr unterstützten Architekturen als Debian? Pro-Linux Squeak! (Squeak ist eine freie Smalltalk-Implementation) Pro-Linux Blickfänger am eBis-Stand: Das Linux-Waschmittel Pro-Linux Hardware von Cyclades: Beispielsweise das Hauptprodukt, die AlterPath-Serie Pro-Linux Den LinuxLand-Kaktus hatte ich kleiner in Erinnerung... Pro-Linux Das Forschungszentrum Karlsruhe (FZK) präsentierte wie im letzten Jahr Grid Computing Pro-Linux Die Forth Gesellschaft e.V. machte Musik und zeigte, was in Forth steckt Pro-Linux Podiumsdiskussion zu Software-Patenten Pro-Linux Das neue Fahndungsposter der Datenschützer vom CCC Pro-Linux SkoleLinux mit viel Platz in der Kongresshalle Pro-Linux Für die Xbox gibt es nun Xebian, eine Variante von Debian Pro-Linux Windows-freie Zone bei den Linux User Groups (LUGs) Pro-Linux Das GPE-Projekt für linuxbasierte Handhelds Drucken

