Systemd Timer Units für zeitgesteuerte Aufgaben verwenden

Wenn es darum geht, Jobs in Linux aufzusetzen, war Cron immer führend. Ich denke nicht, dass Cron bereits abgesetzt ist, aber Systemd-Timer haben ihre Vorzüge. In diesem Tutorial erläutern wir Systemd-Timer und vergleichen sie mit Cron-Jobs. Wir präsentieren außerdem ein vollständiges Beispiel zum Erstellen eines Systemd-Timers und geben einige Hinweise für einen reibungslosen Übergang von Cron.

Systemd Timer Units contra Cron

Während Systemd Timer Units verwendet werden können, um Jobs ähnlich wie Cron zu planen, gibt es spezifische Vor- und Nachteile beider Systeme.

Systemd Timer Units sind im Grunde Systemd-Dienste mit all ihren Möglichkeiten und Vorzügen, darunter unter anderem::

Cron hat seinerseits zwei klare Vorzüge gegenüber Systemd-Timern.

Anlegen einer Timer Unit

In diesem Abschnitt erstellen wir eine Timer-Unit, um das Home-Verzeichnis auf ein USB-Laufwerk zu sichern, wenn das System bootet, und dann alle 24 Stunden, während es läuft. Um eine Timer-Unit zu erstellen, benötigen wir drei Dinge.

Schreiben eines Skripts, das rsync ausführt

Wir erstellen die folgende Datei in /usr/local/bin und nennen sie my-rsync.sh.

Dieses Skript muss ausführbar gemacht werden:

Erstellen der Service-Unit-Datei zum Ausführen des Skripts

Die Service-Unit ist verantwortlich dafür, das Skript in Systemd auszuführen. In diesem Beispiel erstellen wir der Einfachheit halber die Service-Unit nur mit einer grundlegenden Konfiguration.

Wir erstellen eine Datei my-rsync.service im Verzeichnis /etc/systemd/system mit den folgenden Zeilen:

[Unit] Description="A script to backup all home dirs to usb drive" [Service] ExecStart=/usr/local/bin/my-rsync.sh