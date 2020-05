Es war uns eine Ehre

Nach rund 22 Jahren wird Pro-Linux Ende Mai seine Pforten schließen. Danach wird es nur noch in Form eines Wissensarchivs im Netz verbleiben. Danke für die schöne Zeit und unbezahlbare Erinnerungen.

Mirko Lindner

Blickt man zurück auf die vergangenen 25 Jahre, die Pro-Linux und die ersten Vorläufer der Seite für sich vereinen dürften, sieht man erst die zahlreichen Veränderungen. Die IT-Welt war damals eine ganz andere. Das »World Wide Web« hatte noch nicht mal den zehnten Geburtstag. Das GNU-Projekt war zwar etwa zwölf Jahre alt, der breiten Öffentlichkeit allerdings unbekannt. Das wegweisende Essay » Die Kathedrale und der Basar « von Eric S. Raymond musste erst geschrieben werden und eine gewisse »S.u.S.E.« aus Fürth war gerade dabei, ihre erste eigene Distribution aus Basis von Jurix vorzubereiten.

Linux, dessen Entwicklung vor nicht mal 5 Jahren startete, erfreute sich immerhin Anerkennung unter Insidern – wenn auch nicht allen - und sollte schon bald in der mittlerweile legendären Version 2.0 erscheinen - Legendär, weil es unter anderem auf Sun SPARC lauffähig war und Mehrprozessorsysteme unterstützte. Damit wurde das junge Betriebssystem offiziell zu einer ernsthaften Alternative zu etablierten Systemen. Der Rest ist Geschichte und weitgehend bekannt.

Als wir Pro-Linux gestartet haben, war es sicherlich nicht unser Wunsch, eine der größten oder ältesten Anlaufstellen für Open Source zu schaffen. Es wäre auch zu vermessen zu glauben, dass wir die Tragweite von Linux und der Bewegung im Allgemeinen damals erkannt haben. Vielmehr trieb uns der Wunsch, der Gemeinschaft etwas zu geben – in unserem Fall Wissen. Pro-Linux sollte eine gebündelte Anlaufstelle für Fragen und Informationen rund um Open Source, Linux und artverwandte Themen werden.

Diese Mission verfolgten wir stets als Team. Wir lernten dabei wunderbare Gemeinschaften kennen. Projekte entstanden, wuchsen und verwelkten. Einstige Feinde wurden zu Freunden und vermeintliche Freunde entpuppten sich als Feinde. Es war eine spannende Zeit, die Pro-Linux über zwei Dekaden lang mitschreiben durfte.

Nun aber ist diese – unsere – Reise zu Ende. 1562 Artikel, 301 Kurztipps und 27690 News später haben Linux und OSS jeden erdenklichen Bereich erobert. Ohne Übertreibung lässt es sich sagen, dass offene Software in vielen Bereichen der unangefochtene Taktgeber und Innovationstreiber ist. Unsere einstigen Ziele dürften weitgehend obsolet sein - es bedarf keiner Erklärung mehr für ein Konzept, das in der Mitte der (IT-) Gesellschaft angekommen ist.

Es sei uns deshalb erlaubt, Pro-Linux in den verdienten Ruhestand zu schicken. Die Seite ist bereit. Wir auch. Auch wir sind müde. Die vergangenen zwei Jahrzehnte haben nicht nur unsere Biografien geformt, sondern auch tiefe Spuren bei uns hinterlassen. Nun ist die Zeit reif für eine erneute Metamorphose. Pro-Linux wird deshalb Ende des Monats die aktive Bühne räumen. Ab Juni wird die Seite nur noch in Form eines Wissensarchivs betrieben werden. Jegliche schreibende Aktionen – seien es Beiträge oder Kommentare, werden fortan nicht mehr möglich sein. Bis dahin werden wir die Seite selbstverständlich weiterhin im gewohnten Umfang pflegen.

Wir hatten die unfassbare Chance, eine erfolgreiche Gemeinschaft aus der nächsten Nähe über Jahrzehnte beobachten und teils auch mitgestalten zu dürfen. Es war ein Privileg, für das wir uns bei vielen bedanken wollen. Danke an Gefährten, wie Andreas, Benjamin, Cornel, Ferdinand, Frank, Hartmut, Hans-Christian, Jan, Jürgen, Julius, Marcel-Maurice, Marco, Mark, Michael, Oliver, Pawel, Peter, Rainer, Rene, Stephan, Thomas, Thorsten, Wolfgang und die vielen Unerwähnten, die maßgeblich zum Erfolg von Pro-Linux beigetragen haben. Danke an die zahlreichen Autoren, die ihr Wissen mit der Gemeinschaft geteilt haben. Danke an die vielen Unterstützer und Helfer. Vor allem aber Danke an die Gemeinschaft, für die wir diese Seite erstellen durften. Ihr wart wunderbar! Die Jahre mit euch waren wild, turbulent, aber auch phänomenal. Es war uns eine Ehre!