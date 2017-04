Nextcloud mit Solr-Volltextsuche ausstatten

Vorausgesetzt wird ein bereits installiertes Nextcloud 11.0.2, das unter dem Pfad /var/www/nextcloud zu finden ist.

Benötigt werden die Java-JRE 1.8, erhältlich bei Oracle oder der jeweiligen Linux-Distribution, und das Programm daemon, das über die Paketverwaltung installiert werden kann.

Alle nun folgenden Schritte werden als User root durchgeführt. Im Beispiel wird eine externe Festplatte, die unter /mnt/EXTUSB gemountet ist, zum Speichern von Solr verwendet. Wer Solr an einem anderen Ort installieren möchte, sollte /mnt/EXTUSB durch den tatsächlichen Pfad ersetzen.

1. Lokale Verzeichnisse vorbereiten, aktuelle Version von Solr herunterladen und entpacken:

2. Start der solr-Datenbank mit 128 MB RAM (oder mehr, je nach verfügbarem RAM des Rechners) und Ändern des Besitzers der Dateien:

3. Erzeugen des Init-Skripts /etc/init.d/solr:

$ nano /etc/init.d/solr #!/bin/sh # Prerequisites: # 1. Solr needs to be installed at /mnt/EXTUSB/solr/solr-6.5.0 # 2. daemon needs to be installed # 3. Script needs to be executed by root # This script will launch Solr in a mode that will automatically respawn if it # crashes. Output will be sent to /var/log/solr/solr.log. A PID file will be # created in the standard location. start () { echo -n "Starting solr..." # Start daemon daemon --chdir='/mnt/EXTUSB/solr/solr-6.5.0' --command "sudo -u www-data /mnt/EXTUSB/solr/solr-6.5.0/bin/solr start -m 128m" --respawn --output=/var/log/solr/solr.log --name=solr --verbose RETVAL=$? if [ $RETVAL = 0 ] then echo "done." else echo "failed. See error code for more information." fi return $RETVAL } stop () { # Stop daemon echo -n "Stopping solr..." daemon --chdir='/mnt/EXTUSB/solr/solr-6.5.0' --command "sudo -u www-data /mnt/EXTUSB/solr/solr-6.5.0/bin/solr stop" RETVAL=$? if [ $RETVAL = 0 ] then echo "Done." else echo "Failed. See error code for more information." fi return $RETVAL } restart () { daemon --restart --name=solr --verbose } status () { # Report on the status of the daemon daemon --running --verbose --name=solr return $? } case "$1" in start) start ;; status) status ;; stop) stop ;; restart) restart ;; *) echo $"Usage: solr {start|status|stop|restart}" exit 3 ;; esac exit $RETVAL