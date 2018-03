Lesezeichen hinzufügen deli.cio.us

Deutschland

Do, 29. März 2018

www.kilug.de

kontakt@kilug.de

Haslach im Kinzigtal
Deutschland
Do, 29. März 2018

Was machen wir und wer sind wir? Wir sind ein Community-Treffen mit dem Hauptaugenmerk auf den Themen GNU/Linux und Freie Software. Unsere Treffen beginnen mit einem ca. 30-minütigen Vortrag, in dem wir Software vorstellen oder aktuelle Themen (z.B. Datenschutz) besprechen. Danach gibt es die Möglichkeit in lockerer Runde zusammenzusitzen, sich auszutauschen und Fragen zu stellen. Jeder darf gerne seinen Laptop mitbringen, um Hilfe bei Hardware- oder Softwarefragen zu erhalten. Alle Betriebssysteme sind bei uns willkommen, von GNU/Linux über Mac bis Windows. Egal, ob Anfänger oder Profi, Programmierer oder Benutzer, bei uns sind Sie richtig. Warum tun wir das? Wir möchten möglichst vielen Menschen die Möglichkeiten freier Software näher bringen. Wir möchten die Philosophie, die hinter freier Software steht, verbreiten

Wir möchten uns gegenseitig helfen und unterstützen, damit sich jeder Einzelne weiterentwickeln kann Wir spezialisieren uns nicht auf einen Bereich der freien Software (z.B. GNU/Linux, Debian, Ubuntu, LibreOffice, etc.), sondern betrachten die gesamte verfügbare Palette (was auch die Windows- und Mac-Versionen freier Software einschließt).

