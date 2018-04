Lesezeichen hinzufügen deli.cio.us

LUGs: Linux-Usergroup Siegen-Wittgenstein (LUG-SiWi) Linux-Usergroup Siegen-Wittgenstein (LUG-SiWi) Ort:

Land:

Eintragung:

Letzte Änderung:

Homepage:

Deutschland



Deutschland

Do, 26. April 2018

Do, 26. April 2018

www.lug-siwi.de

kontakt@www.lug-siwi.de

SiegenDeutschlandDo, 26. April 2018Do, 26. April 2018 Die LUG-SiWi will Menschen, die Linux nutzen oder sich dafür interessieren, eine Möglichkeit geben, sich kennen zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und Wissen weiterzugeben.

