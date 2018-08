LUGs: Linux-Usergroup Witzenhausen

Eine bunt gemischte Gruppe mit vielerlei Interessen rund um Linux. Die Gruppe erfreut sich am gegenseitigen Austausch und unterstützt sich bei Problemen. "Uns verbindet der Enthusiasmus für freie quelloffene Software (open source) bei der jeder mitgestalten kann", so die Beschreibung. "Wir möchten, dass viel mehr Menschen Linux und freie Software kennen und schätzen lernen. Und dass in 10 Jahren die Jugendlichen in Witzenhausen sagen: "Microsoft? Nie gehört." Treffen dienstags, 19 Uhr, Brückenstraße 20, Transition Town Haus.