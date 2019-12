Lesezeichen hinzufügen deli.cio.us

Yahoo! Yigg drucken bookmarks versenden konfigurieren admin pdf LUGs: Linux User im Bereich der Kirchen e.V. Linux User im Bereich der Kirchen e.V. Ort:

Land:

Eintragung:

Letzte Änderung:

Homepage:

Kontakt:



Deutschland

Mo, 16. Dezember 2019

Mo, 16. Dezember 2019

Luki

luki@luki.org

Wir fördern seit 2001 die Idee Freier Software im Bereich der Kirchen. Wir setzen uns speziell dafür ein, dass Linux in den Kirchen benutzt wird. Wir vernetzen und unterstützen Linux-Neulinge und -Benutzer im Bereich der Kirchen. Seit 2004 sind wir auch als eingetragener, gemeinnütziger Verein Anwalt und Ansprechpartner für Freie Software und für Linux in den Kirchen. Wir treffen uns einmal jährlich zum LUKi-Wochenende und über das Jahr verteilt unregelmäßig immer wieder im Unperfekthaus in Essen.

