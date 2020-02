Lesezeichen hinzufügen deli.cio.us

Deutschland

Di, 18. Februar 2020

Di, 18. Februar 2020

Erlug

webmaster@erlug.de

ErlangenDeutschlandDi, 18. Februar 2020Di, 18. Februar 2020 Neben dem allgemeinen Klönen beschäftigt sich die Gruppe vor allem mit Linux-Distributionen, Programmierung, Anwendertipps, die Vorbereitung der nächsten Erlanger Linuxtage und gesellschaftlichen Themen, wie OpenSource, Softwarepatente, Plattformübergreifendes und was tagesaktuell sonst so ansteht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Zertifikatseinträge (beispielsweise CAcert) bestätigen zu lassen. Worum geht's ? Die Erlug trifft sich regelmäßig am 1. Mittwoch im Monat ab 20.00 Uhr zum Stammtisch in der Blauen Traube. Es ist jeder willkommen. Eine Mitgliedschaft in der Erlug ist zum Besuch des Stammtisches nicht notwendig. Auch Ein- und Umsteiger in Sachen Linux sind gern gesehene Gäste. Neben allgemeinen aktuellen Themen dreht es sich bei den Stammtischen vor allem um Linux-Distributionen

Programmierung

Anwendertipps

Sicherheitsaspekte

Vorbereitung der nächsten Erlug-Events

gesellschaftliche Themen, wie Open Source, Softwarepatente, aber auch Plattformübergreifendes. Am Stammtisch besteht die Gelegenheit für PGP-Keysigning und CAcert-Assurance. (ERlug) Drucken

