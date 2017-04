Software::Entwicklung

Qt 5.9 als Betaversion erhältlich

Die erste Betaversion der Version 5.9 der Klassenbibliothek Qt steht jetzt bereit. Sie enthält eine Reihe von neuen Funktionen und Erweiterungen und soll auch die Geschwindigkeit an einigen Stellen steigern.

Die Entwickler von Qt haben die erste Betaversion der vermutlich Ende Mai erscheinenden Version 5.9 von Qt veröffentlicht. Qt ist eine C++-Klassenbibliothek, die sowohl GUI-Elemente als auch andere nützliche Klassen in großer Zahl anbietet und damit die plattformübergreifende Entwicklung von C++-Programmen wesentlich erleichtert.

Qt 5.9 Beta ist die erste einer geplanten Reihe von Betaversionen. Die Entwickler haben sich mit der aktuellen Ausgabe für eine leichte Anpassung des Veröffentlichungsmodells entschieden. Die Änderung besteht darin, dass es mehrere Betaversionen geben wird, je nach Rückmeldungen der Benutzer, aber wahrscheinlich im Abstand von ein bis zwei Wochen. Wenn die Betaversionen als ausreichend stabil erachtet werden, wird ein Veröffentlichungskandidat erstellt, dem bald danach die offizielle Version folgt. Die Betaversionen sollen über den Online-Installer verfügbar gemacht werden, um den Anwendern das Testen zu erleichtern.

Die neue Version bringt nach Angaben der Entwickler viele neue Funktionen, Verbesserungen und Korrekturen. Sie bleibt dabei abwärtskompatibel mit Qt 5.8. Zu den größten Neuerungen von Qt 5.9 gehören viele neue Funktionen in Qt 3D und Verbesserungen der Geschwindigkeit der Grafikausgabe mit OpenGL. Eine detaillierte Beschreibung der Neuerungen bietet die Vorstellung der Roadmap. Bei Qt 3D bestehen die wesentlichen Neuerungen in Unterstützung für die Verformung von Maschennetzen und Keyframe-Animationen. Zudem können Qt Quick-Elemente als Textur für 3D-Elemente verwendet werden.

Die Optimierung der Grafikgeschwindigkeit besteht unter anderem aus der Verwendung eines Caches für Shader auf der Festplatte, der die Initialisierung von OpenGL-Shadern deutlich beschleunigen soll. Mit Qt 5.9 können außerdem Anwendungen Bitmaps gemeinsam nutzen, so dass sie im Speicher nicht dupliziert werden müssen. Die Wayland XDG Shell wird in Version 6 unterstützt und auch Unterstützung für die Wayland IVI-Erweiterungen für Fahrzeuginformationssysteme kam hinzu.

Nachdem in Qt 5.8 ein Disk-Cache für QML und JavaScript hinzu kam, wird dieser weiter ausgebaut und der Qt Quick-Compiler vollständig erneuert. Aktuell ist das Compilieren von QML und JavaScript der kommerziellen Edition von Qt vorbehalten, während die offene Edition nur Just-in-Time-Compilierung unterstützt. Eine Vorschau der Compilierung ist nun aber auch in der offenen Ausgabe vorhanden, wird aber wohl erst in Qt 5.10 fertig. Verbesserungen in der QML-Engine in Qt 5.9 betreffen unter anderem den noch einmal vollständig neu geschriebener Garbage Collector, der schneller sein und zu niedrigerem Speicherbedarf führen soll.

Zu den Qt Quick Controls kamen viele neue Funktionen hinzu. Neue Elemente sind ScrollView, eine editierbare ComboBox und Multitouch-Unterstützung. Verbesserungen erhielten auch die Module Qt Network und QNetworkAccessManager (QNAM), die jetzt auch HTTP Strict Transport Security (HSTS) unterstützen. Als technische Vorschau stehen drei weitere Module bereit: Remote Objects, Speech und Network Authentication mit Unterstützung von OAuth1 und OAuth2. Dazu kommen noch plattformspezifische Verbesserungen sowie die Unterstützung weiterer Plattformen und Compiler.

Die Betaversion von Qt 5.9 steht zum Download auf download.qt.io bereit. Auch Binärpakete, die es wie üblich erst ab der Betaversion gibt, sowie Online-Installer für die Binärpakete sind verfügbar.