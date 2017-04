Software::Spiele

OpenLara – Lara Croft im Webbrowser

Mit OpenLara steht eine Nachbildung der Tomb Raider-Egine für Linux und weitere Systeme bereit. Die quelloffene Lösung lässt sich zudem auch mittels WebGL im Browser starten und spielen.

Mirko Lindner OpenLara im Webbrowser

Zugegeben, an die Grafik des Reboots kommt die Neuentwicklung nicht heran. Dafür kann das Spiel mit anderen Werten punkten. Die als OpenLara vorgestellte Nachbildung der Original-Engine von Tomb Raider stellt eine quelloffene Lösung für alle Nostalgiker und Interessenten dar, die das Ur-Spiel nativ auch unter Linux starten wollen.

Als Pate stand bei der Integration von OpenLara die ebenfalls im Quellcode verfügbare Engine-Nachbildung »OpenTomb«. Eine Besonderheit der Neuimplementierung ist allerdings die Portabilität. So unterstützt das Spiel neben Android, iOS, Linux- und Unix-Systemen, Mac OS X und Windows auch eine Web-Integration mittels WebGL und lässt sich damit direkt im Browser starten. Eine Demo-Seite veranschaulicht die Funktion.

OpenLara steht im Quellcode oder in binärer Form zum Bezug bereit. Wie üblich bei den meisten Engine-Nachbildungen müssen die eigentlichen Spielinhalte in Eigenregie heruntergeladen und installiert werden. Die Entwickler bieten lediglich eine Demo der Funktion an.