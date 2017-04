Gemeinschaft::Organisationen

Linux Foundation gründet EdgeX Foundry für Unternehmens-Internet der Dinge

Das neueste Zusammenarbeitsprojekt namens EdgeX Foundry der Linux Foundation hat das Ziel, ein freies Framework für die Verwendung des »Internet der Dinge« in Unternehmens zu schaffen.

EdgeX Foundry ist laut der Ankündigung der Linux Foundation ein Open-Source-Projekt, an dem zahlreiche Firmen zusammenarbeiten. Ziel ist es, ein offenes Framework für das Internet der Dinge und ein Angebot an wiederverwendbaren, interoperablen Komponenten zu entwickeln. Durch die Vereinheitlichung der Softwarebasis soll der Einsatz des Internets der Dinge in Unternehmen und Produktionsbetrieben verstärkt werden.

Das Internet der Dinge kann im Unternehmenseinsatz zu erheblichen Einsparungen und gesteigerten Einnahmen führen, behauptet die EdgeX Foundry. Dies wird erreicht durch erhöhte Automatisierung und schnelle Analyse der erhobenen Daten. Die aktuelle Fragmentierung des Marktes mit zueinander nicht kompatiblen Lösungen behindert jedoch die Akzeptanz und bremst das Wachstum dieses Marktes. Lösungen, die auf EdgeX beruhen, sollen dieses Problem lösen.

EdgeX soll ein offenes Framework werden, das von den beteiligten Unternehmen erweitert und angepasst werden kann und auf jeder Hardware und unter jedem Betriebssystem laufen kann. Dabei soll die Interoperabilität an erster Stelle stehen, so dass die angebotenen Komponenten einfach einem System hinzugefügt werden und ohne weiteres laufen. Die Interoperabilität soll mit einem Zertifikationsprogramm bestätigt werden.

Der anfängliche Code von EdgeX kommt aus der FUSE-Software von Dell und wird unter die Apache 2.0-Lizenz gestellt. Er besteht aus über einem Dutzend Microservices und über 125.000 Codezeilen und wurde auf Basis des Feedbacks von hunderten von Herstellern entwickelt. Weiterer Code kommt aus dem IoTX-Projekt, weitere Beiträge stehen laut EdgeX kurz bevor.

Zu den Gründungsmitgliedern der EdgeX Foundry gehören AMD, Alleantia, Analog Devices, Bayshore Networks, Beechwoods Software, Canonical, ClearBlade, CloudPlugs, Cloud of Things, Cumulocity, Davra Networks, Dell, Device Authority, Eigen Innovations, EpiSensor, FogHorn Systems, ForgeRock, Great Bay Software, IMS Evolve, IOTech, IoTium, KMC Controls, Kodaro, Linaro, MachineShop, Mobiliya, Mocana, Modius, NetFoundry, Neustar, Opto 22, relayr, RevTwo, RFMicron, Sight Machine, SoloInsight, Striim, Switch Automation, Two Bulls, V5 Systems, Vantiq, VMware und ZingBox. Darüber hinaus arbeitet die EdgeX Foundry mit wichtigen freien Projekten, Standardisierungsgruppen und Konsortien zusammen, darunter Cloud Foundry Foundation, EnOcean Alliance, Linaro, Object Management Group, ULE Alliance, Mainflux und Project Haystack.