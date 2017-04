Software::Büro

Collabora Office 5.3 erschienen

Die englische Open-Source-Firma Collabora hat Version 5.3 von Collabora Office, einer kommerziell unterstützten Version von LibreOffice, veröffentlicht.

Gegenüber der zuletzt veröffentlichten Version 5.1 weist Collabora Office 5.3 eine Vielzahl von neuen Funktionen auf, die sowohl aus LibreOffice 5.2 und 5.3 als auch aus der kommenden Version von LibreOffice stammen und mit den neuesten Korrekturen ausgestattet wurden.

Zu diesen Neuerungen zählen neue Vorlagen, neue Import- und Exportfilter und die Klassifikation von Dokumenten gemäß dem TSCP-Standard. Die wohl sichtbarste Neuerung ist das neue Oberflächen-Konzept namens MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). MUFFIN bewirkt, dass die Oberfläche in einer Reihe von vordefinierten Konfigurationen vorhanden ist, die jeweils verschiedene Elemente auf sinnvolle Weise miteinander kombinieren. Jede der vier vorgefertigten Oberflächen soll eine andere Zielgruppe ansprechen. Das Textlayout erfolgt über HarfBuzz, wodurch nicht nur ein konsistentes Layout über die Betriebssysteme hinweg unterstützt wird, sondern auch die Kompatibilität der Dateiformate verbessert wurde. Zudem wurden dem Hilfemenü neue Elemente hinzugefügt, darunter Quicklinks zu Benutzerhandbüchern und zu den Foren für die Unterstützung durch die Gemeinschaft. Neue Zeichenwerkzeuge sind in allen Modulen verfügbar, einschließlich gefüllter Kurven, Polygone und Freihandlinien.

Die Textverarbeitung Writer kann in Dateien drucken und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Google Drive verwenden. Es können nun Tabellenvorlagen genutzt werden, wodurch Formatierungen auf eine Tabelle angewandt werden, die im Gegensatz zur bisherigen direkten Formatierung auch dann erhalten bleiben, wenn die Tabelle bearbeitet wird. Ein neues Deck in der Sidebar ermöglicht es, die Seiteneinstellungen anzupassen und ein neuer »Wechseln-zu-Seite«-Dialog dient der schnelleren Navigation innerhalb eines Dokumentes.

Die Tabellenkalkulation Calc wurde um einige Funktionen erweitert, die unter anderem die Interoperabilität mit OOXML-Tabellen und ODF 1.2 verbessern. Beispielsweise können Wildcards nun auch in Formelausdrücken verwendet werden. Neben vielen neuen Funktionen gibt es nun ausführliche Direkthilfen, die eine Funktion während des Tippens beschreiben. In der Statusleiste können mehrere Funktionen gleichzeitig aktiv sein, um einen besseren Überblick über die Daten zu erhalten. Dazu kommen neue Vorlagen für die Zellformatierung mit einer größeren Auswahl und verständlicheren Namen als bisher.

Die besonderen Funktionen, die Collabora Office von LibreOffice unterscheiden, sind unter anderem die Anwendbarkeit von Windows-Gruppenrichtlinien und der Export von proprietären Sharepoint-Listen nach Calc. Ferner können im PDF-Export von Writer- und Impress-Dokumenten nun auch Videos einbebettet oder verlinkt werden. Bei Bildern in PDF-Dateien wird eine verbesserte Vorschau erzeugt, und externe PDF-Betrachter wurden beschleunigt, wenn Bilder in PDF-Dateien vorhanden sind. Für Unternehmenskunden ist jedoch einer der wichtigsten Punkte, dass Collabora Office drei Jahre Support für jede Version garantiert. Für Behörden gibt es darüber hinaus GovOffice mit fünf Jahren Support. Beide Produkte können als Demoversion kostenlos von Collabora bezogen werden, die Preise für die unterstützte Version kann man bei Collabora erfragen.