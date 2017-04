Gemeinschaft::Veranstaltungen

Linux-Tage in Kiel und Tübingen suchen nach Vorträgen

Die Veranstalter der Kieler Open Source und Linux Tage und die Organisatoren des Tübix haben zur Einreichung von Vorträgen und Präsentationen aufgerufen. Die Veranstaltunden finden in Tübingen am 24. Juni und in Kiel am 15. und 16. September statt.

Mirko Lindner

Am 24. Juni veranstaltet eine Gruppe von Interessenten zum dritten Mal den Tübix . Dabei handelt es sich um einen Linuxtag mit zahlreichen Workshops und Vorträgen, der dem fachlichen Austausch unter Linux-Nutzern dienen soll. Auch in diesem Jahr sollen in parallelen Reihen diverse Themen aus verschiedenen Bereichen behandelt werden. Dazu haben die Organisatoren nun einen Aufruf gestartet , Themen für die Vorträge einzureichen. Bis zum 21. Mai können Interessenten deshalb zweiständige Workshops oder kürzere Vorträge (5 bis 55 Minuten) vorschlagen. Knapp eine Woche nach dem Einsendeschluss werden die angenommenen Themen bekannt gegeben.

Weit älter sind dagegen die im hohen Norden abgehaltenen Kieler Open Source und Linux Tage. Auch in diesem Jahr soll in Kiel es neben einer Ausstellung von Gemeinschaftsprojekten und Firmen eine Reihe von Fachvorträgen und Workshops geben. Los geht es schon am 15. September mit dem »Firmentag«, dem eigentlichen Kieler Open Source und Linux Tag. Der Samstag ist dann der »Community-Tag«, der gleichzeitig auch wieder Software Freedom Day mit Software-Freedom-Frühstück ist.

Wie schon die Jahre zuvor soll auch dieses Jahr kein thematischer Schwerpunkt in Vorträgen gesetzt werden, weswegen alle Open Source- und Linux-Themen erwünscht sind. Mögliche Themen sind unter anderem »Warenwirtschaft«, »Eingebettete Systeme«, »Kleincomputer«, »mobile Anwendungen«, »Serversysteme«, »Virtualisierung«, »Grafikanwendungen«, »Spielen unter Linux«, »freie Büroanwendungen«, »Datenschutz/Privacy« oder »Linux in Schulen«. Zudem werden auch diverse Workshops angeboten, für die ebenfalls noch Vorschläge eingereicht werden können. Der Einsendeschluss ist der 15.7.2017.