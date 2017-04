Software::Distributionen::Debian

Neues vom Debian-Release-Team

Die Veröffentlichung von Debian 9 »Stretch« rückt näher und das Release-Team gibt ein Update zum aktuellen Stand.

Software in the Public Interest (SPI)

Der letzte Sprint zu Debian 9 »Stretch« steht an, ohne dass bisher ein Datum für die Veröffentlichung bekannt gegeben wurde. Derzeit steht der Zähler für Release-kritische Fehler bei 143. Der einzige Blocker in dieser Liste ist der in Unstable noch nicht behobene Fehler #861175 . Ein Lösungsweg ist allerdings bereits vorgezeichnet. Nicht-essentielle Pakete, für deren RC-Fehler zeitnah keine Problemlösung gefunden werden kann, können auch vorübergehend aus der Distribution entfernt werden, um die Veröffentlichung nicht zu behindern.

Ein Ziel wird Debian 9 »Stretch« vermutlich nicht erfüllen können. Wie Jonathan Wiltshire in Bits from the Release Team schreibt, ist es unwahrscheinlich, jedoch nicht unmöglich, dass die Unterstützung für Secure Boot als Teil der UEFI-Implementation noch vor der Veröffentlichung fertiggestellt werden kann. Das Team, das sich der Aufgabe angenommen hat, befürchtet durch eine beschleunigte Entwicklung neue Fehler an dieser kritischen Stelle für Debian 9 einzuführen. Möglicherweise soll Secure Boot zu einem späteren Zeitpunkt des Stretch-Zyklus eingeführt werden.

Auch das Debian-CD-Team meldet sich zu Wort. Teamleiter Steve McIntyre erklärt, seit der Veröffentlichung von Debian 8 »Jessie« habe es einige Veränderungen bei den Images gegeben, die Debian veröffentlicht. Dazu zählen die CD-Sets, die für Debian früher erstellt wurden. Diese fanden zuletzt kaum noch Abnehmer und wurden somit eingestellt. Weiterhin bereitgestellt werden komplette Image-Sets für DVDs für alle Architekturen sowie für Blu-Ray (BD) und Dual-Layer-Blu-Ray (DLBD) für amd64 und i386.

Ebenso nicht mehr erstellt werden CD-Images für verschiedene Desktop-Umgebungen. Diese waren sinnvoll, solange der Debian-Installer keine Möglichkeit bot, eine andere Umgebung als den Standard Gnome auszuwählen. Ein weiterer Grund, dieses Format fallen zu lassen liegt darin, dass immer weniger wichtige Pakete auf eine einzelne CD passten. Eine Ausnahme bildet hier ein auch weiterhin erstelltes Image mit Xfce als dem beliebtesten leichten Desktop. Dieses Image belegt derzeit rund 630 MByte. Zudem gibt es weiterhin die Net-Installer-Images, die mit unter 300 MByte weit davon entfernt sind, das CD-Format zu sprengen. Der derzeit angebotene Satz wöchentlich erstellter Test-Images stellt auch den Umfang der später angebotenen Release-Medien für Debian 9 »Stretch« dar.