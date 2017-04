So, 30. April 2017, 08:30

Support für Ubuntu 12.04 LTS beendet

Nutzer von Ubuntu 12.04 LTS sollten spätestens jetzt über eine Migration ihrer Systeme nachdenken. Wie das Ubuntu-Projekt bekannt gab, endete an diesem Wochenende planmäßig die Unterstützung der alten Langzeitversion.

Canonical

Eine Besonderheit von sogenannten LTS-Varianten einer Distribution (»Long Term Support«) stellt ihre Langlebigkeit und die Planbarkeit dar. Der Luxus der langen Unterstützung, die über einen langen Zeitraum seitens des Herstellers angeboten wird, geht allerdings nicht selten mit einem Schlendrian einher. Denn Anwender der alten Versionen kommen nicht selten in die Bredouille, dass ihre Systeme so gut funktionieren, dass ein Update mehr ärger bereitet als Nutzen, weshalb ein Umstieg nicht selten aufgeschoben wird.

Nutzer von Ubuntu 12.04 LTS, das vor fünf Jahren veröffentlicht wurde, sollen allerdings spätestens jetzt ihre Systeme auf den neuesten Stand bringen. Wie Canonical an diesem Wochenende ihre Nutzerschaft erinnerte, endete am Freitag planmäßig der reguläre Support für die alte Version der Distribution. Administratoren, die das Produkt einsetzen, sollten sich deshalb ab sofort im Klaren sein, dass jegliche Lücken und Probleme zu potenziellen Schwachstellen führen, die wiederum für Angriffe genutzt werden können. Ein Umstieg auf eine geeignete Version ist deshalb zwingend notwendig, will man die eigenen Systeme nicht gefährden.

Unternehmen, die ihre Systeme – aus welchen Gründen auch immer – nicht aktualisieren können, haben noch die Möglichkeit, das erweiterte Supportangebot von Canonical in Anspruch zu nehmen. Das Unternehmen hat bereits im März in einem Webinar die als »Extended Security Maintenance« (EMS) bezeichnete Möglichkeit vorgestellt. Das Unternehmen lässt sich diese Möglichkeit allerdings auch etwas kosten. Die Preise für »Ubuntu Advantage« beginnen bei 150 US-Dollar für Desktops und 250 Dollar für virtuelle Maschinen. Für Server kostet der Dienst ab 750 Dollar.