Gesellschaft::Wissen

Wikipedia-Fotowettbewerb rund um den Naturschutz gestartet

Die Vielfalt der Natur dokumentieren – das ist das Ziel des Fotowettbewerbs »Wiki Loves Earth«, der in diesem Jahr vom 1. bis zum 31. Mai stattfindet. Mitmachen können alle, die ihre Naturfotos für Wikipedia und andere nutzbar machen möchten.

Wikimedia Deutschland

Wer gern in der Natur unterwegs ist, kennt auch ihre Schönheiten. Landschaften, geologische Strukturen, Pflanzen- und Tierarten kommen aber jeweils nur in bestimmten Gebieten der Erde vor, Begeisterung wecken sie aber weltweit. Durch die digitale Fotografie ist es heute so einfach wie noch nie, die natürliche Vielfalt der Erde zu vermitteln und visuell erlebbar zu machen – zum Beispiel, indem man einen Wikipedia-Artikel bebildert und so Millionen von Wikipedia-Lesern einen Eindruck unserer Umwelt ermöglicht.

Seit Wiki Loves Earth 2013 zum ersten Mal durchgeführt wurde, sind mittlerweile tausende von Bildern von ehrenamtlichen Fotografen in das Medienarchiv Wikimedia Commons hochgeladen worden, aus dem auch Wikipedia alle Bilder bezieht. Für die Wikipedia-Autorin Geolina, eine der Organisatoren der deutschen Ausgabe des Wettbewerbs, ist es besonders die Vielseitigkeit des Wettbewerbs, die sie zum Mitmachen motiviert.

Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist einfach. Zum einen müssen die Bilder nicht im Mai gemacht worden sein, sondern nur im Wettbewerbszeitraum hochgeladen werden. So soll unter anderem auch gewährleistet werden, dass beispielsweise Landschaften zu verschiedenen Jahreszeiten und zu unterschiedlichen Wetterszenarien dokumentiert werden. Motive können aus Naturparks, Landschaftsschutz- sowie naturschutzgebieten, UNESCO-Biosphärenreservaten, -Welterbestätten und -Geoparks in Deutschland stammen. Die zehn Gewinnerbilder des deutschen Wettbewerbs nehmen dann an einem internationalen Entscheid teil.

Alle Informationen zum Wettbewerb, eine Anleitung, wie Interessenten ihre Einreichungen einsenden können, sowie Anregungen zu Fotomotiven sind auf der Projektseite zu finden.