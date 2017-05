Software::Android

F-Droid poliert Android-App auf

Das Projekt F-Droid, das einen alternativen App-Store mit ausschließlich freien Apps für Android bereitstellt, hat seine eigene App jetzt grundlegend überarbeitet. Die neue Oberfläche ist bereits seit einem halben Jahr in Arbeit.

Das Projekt F-Droid dürfte vielen Benutzern von Android bekannt sein. Es bezeichnet sich als installierbaren Katalog von freien Anwendungen für die Android-Platform. Der Client, die App »F-Droid«, ist als Alternative zu Google Play gedacht und macht es leicht, die verfügbaren Anwendungen durchzusehen, zu durchsuchen und aktuell zu halten.

Während das Projekt auf mittlerweile gut 2000 Anwendungen angewachsen ist, wurde auch die F-Droid-App immer wieder überarbeitet. Sie wurde in gut 40 Sprachen übersetzt und erhielt wiederholt neue Funktionen. Von Anfang zeigte die App ein Layout mit drei Tabs (verfügbare, installierte und aktualisierbare Apps). Nun waren die Entwickler mit diesem Design nicht mehr zufrieden und arbeiteten seit einem halben Jahr an einer Erneuerung.

Fotostrecke: 6 Bilder

Die jetzt vorgestellte neue Oberfläche soll mit F-Droid 0.103 eingeführt werden und stattet die App nach Ansicht der Entwickler mit einer modernen Oberfläche aus, die F-Droid wieder in die Gegenwart bringt. Einige der wichtigsten Neuerungen dieser Oberfläche sind, dass nun Screenshots und beschreibende Bilder der Apps möglich sind, dass sich mehrere Apps auf einen Schlag herunterladen und installieren lassen, dass die Daten über die App in alle Sprachen übersetzbar sind, und dass die Benachrichtigungen zu Downloads und anstehenden Aktualisierungen verbessert wurden.

Weitere Neuerungen sind die bessere Unterstützung von Anwendern mit Sehschwierigkeiten, die Werkzeuge wie Talkback benutzen, und bessere Unterstützung für Spenden an Open-Source-Entwickler. Die Entwickler werden in den nächsten Wochen Testversionen von F-Droid 0.103 herausgeben und sind offen für Rückmeldungen. Die offizielle Freigabe wird dementsprechend noch auf sich warten lassen. Die Entwickler stellen für den Verlauf des Jahres außerdem weitere Verbesserungen rund um F-Droid in Aussicht.