Software::Desktop::Cinnamon

Cinnamon 3.4 freigegeben

Die Cinnamon-Gemeinschaft hat ihren Desktop Cinnamon offiziell in der Version 3.4 veröffentlicht. Cinnamon ist ein Fork der Gnome-Shell, der vom Linux Mint-Gründer initiiert wurde. In die aktuelle Version flossen zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen ein – unter anderem bessere Unterstützung von Wacom-Geräten, Verbesserungen beim Fenstermanager und der Desktop-Platzierung sowie bei der Stabilität.

Clement Lefebvre Cinnamon - Hier die Vorgängerversion 3.2

Cinnamon wurde Ende 2011 von Linux-Mint-Gründer Clement Lefebvre initiiert , nachdem das Linux-Mint-Team nicht mit der Gnome-Shell einverstanden war und eine Rückkehr zur alten Funktionalität wünschte. Das Projekt will das Verhalten von Gnome 2 weitgehend wieder herstellen. Insbesondere gibt es in Cinnamon wieder das Panel und herkömmliche Menüs. Zudem flossen Teile der Mint-Eigenentwicklungen wie das mintMenu, eigener Starter oder Konfigurations-Center ein. Im Gegensatz zu diversen anderen Lösungen basiert Cinnamon komplett auf Gnome 3-Technologien. Es verwendet Mutter als Window-Manager. Auch der von Gnome bekannte Dateimanager Nautilus wurde übernommen.

Mit der Freigabe der Version 3.4 hat das Team die Umgebung weiter ausgebaut und um neue Elemente ergänzt. So wurde dem Desktop eine neue Grid-Funktion spendiert und sowohl Nemo als auch der Desktop selbst sind eigene Prozesse. Zudem wurde der Setting-Daemon in separate Prozesse unterteilt, sodass jedes Plugin in einem eigenen Prozess ausgeführt wird. Die Suche unterstützt ferner Wildcards.

Weitere Neuerungen von Cinnamon 3.4 stellen Verbesserungen beim Verlassen des Desktops dar. Neu sind ebenfalls diverse Optionen für den Bildschirmschoner und eine Unterstützung für weitere Wacom-Geräte. Die Sensibilität und die Geschwindigkeit der Maus lassen sich ferner besser anpassen und die Theming-Engine verfügt über diverse Verbesserungen in der Systray-Unterstützung.

Eine Liste aller Änderungen bietet das Changelog sowie die Ankündigung der neuen Version. Cinnamon 3.4 kann ab sofort im Quellcode von der Seite des Projektes heruntergeladen werden. Die neue Ausgabe ersetzt die aktuelle stabile Version 3.2 und wird aller Voraussicht nach der Standard-Desktop im für Mitte des Jahres geplanten Linux Mint 18.2 »Sonya« sein. Anwender von älteren Linux Mint-Versionen und Nutzer anderer Distributionen finden die neue Umgebung in ihren Repositorien.