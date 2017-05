Software::Desktop::KDE

KDE Applications 17.04 aktualisiert

Die Programmsammlung des KDE-Projektes wurde in der aktualisierten Version 17.04.1 veröffentlicht. KDE Applications enthält zahlreiche Programme, die viele Bereiche abdecken und von Spielen und über Office bis hin zu wissenschaftlichen Anwendungen reichen.

KDE Applications 17.04 wurde vor knapp drei Wochen veröffentlicht und ist die neueste größere Aktualisierung der Anwendungssammlung des KDE-Projektes. Die Aktualisierungen der neuen Generation der Applikationssammlung umfassten sowohl Korrekturen als auch Neuerungen. So wurden beispielsweise Kajongg, Kcachegrind, kde-dev-utils und kdesdk-kioslaves auf die KDE Frameworks 5 portiert. Zudem haben die Entwickler Kalgebra auf Kirigami 2.0 portiert und das Backend der Desktop-Variante auf GLES überführt.

Mit der nun freigegebenen Version 17.04.1 wurde die Anwendungssammlung nun weiter stabilisiert und verbessert. Wie erwartet enthält auch die erste Aktualisierung lediglich Übersetzungen und Korrekturen von gefundenen Fehlern. Die meisten Korrekturen flossen dabei in die PIM-Komponente ein. Hier wurden gleich mehrere Fehler korrigiert, darunter ein Speicherleck und ein Zugriff auf einen NULL-Pointer. Zudem wurde laut Aussage des Teams das Zusammenspiel des Systems mit Gmail korrigiert und die GSSAPI-Authentifizierung korrigiert.

Zahlreiche weitere Korrekturen wurden zudem in die Basisbibliotheken hinzugefügt. Hier wurden unter anderem ein Absturz und ein Speicherleck in Akonadi und Akonadi-Kalender behoben. Weitere Abstürze wurden in Konsole und eventviews korrigiert. Dolphin zeigt zudem die Tags in einer korrekten Reihenfolge an und der der Verlauf in Gwenview wird wieder korrekt protokolliert. Weitere Korrekturen erfuhren Kate, Kdenlive und Konqueror, der sich nun auch mit Qt 5.9 kompilieren lässt.

KDE Applications 17.04.1 ist im Quellcode von download.kde.org erhältlich. Binärpakete der neuen Version für verschiedene Distributionen findet man bei den jeweiligen Distributoren. Weitere Hinweise liefert die Informationsseite zu KDE Applications 17.04.