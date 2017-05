Software::Entwicklung

Qt 5.9 erhält langfristige Unterstützung

Die kommende Version 5.9 Qt erhält wie zuvor bereits die Versionen 5.6 und 4.8 langfristige Unterstützung. Für fast zwei Jahre wird diese Unterstützung parallel zu der von Qt 5.6 laufen.

Qt Project

Qt ist eine freie C++-Klassenbibliothek, die sowohl GUI-Elemente als auch andere nützliche Klassen in großer Zahl anbietet und damit die plattformübergreifende Entwicklung von C++-Programmen wesentlich erleichtert. Im März 2016 wurde Qt 5.6 freigegeben und zu einer Version mit langfristiger Unterstützung erklärt. Diese Version soll drei Jahre lang, also bis März 2019, gepflegt und stabil gehalten werden. Kunden, die mehr als drei Jahre Support benötigen, werden als bezahlte Dienstleistung auch noch lange darüber hinaus unterstützt, was allerdings auch für die Qt-Versionen ohne langfristige Unterstützung gilt.

Qt 5.9, das im April als Betaversion veröffentlicht wurde und demnächst offiziell erscheinen wird, wird dann die nächste Version mit langfristiger Unterstützung. Tuukka Turunen erläuterte in einer Mitteilung, wie diese Unterstützung im Detail aussehen wird. Demnach wird es mehrere Aktualisierungen von Qt innerhalb des Dreijahres-Zeitraums geben, anfänglich voraussichtlich öfter, dann allmählich seltener. Die Termine der Aktualisierungen werden sich aber wohl nach dem Bedarf richten und sind noch nicht festgelegt.

In den ersten sechs Monaten nach der Freigabe werden zahlreiche Korrekturen in Qt 5.9 einfließen, auch solche, die eher geringfügig sind und somit auch das Risiko von Regressionen erhöhen. Danach wird Qt 5.9 in eine Phase eintreten, in der nur noch krtische Fehler und Sicherheitslücken beseitigt werden. Durch dieses vorsichtigere Vorgehen sollen Regressionen vermieden werden. Diese Phase erstreckt sich über eineinhalb Jahre. Im letzten Jahr des LTS-Zeitraums sollen dann nur noch bedeutende Sicherheitslücken beseitigt werden.

Für neue Projekte empfehlen die Qt-Entwickler Qt 5.9, das zahlreiche Verbesserungen gegenüber Qt 5.6 enthält und höhere Leistung erzielt. Es setzt allerdings einen modernen C++-Compiler voraus. Entwickler, die einen älteren Compiler einsetzen, sollten bei Qt 5.6 bleiben, das noch dem C++98-Standard genügt. Wie Qt 5.6 wird auch Qt 5.9 für kommerzielle Kunden drei Jahre mit Standard-Support geliefert, eine verlängerte Unterstützung ist als bezahlte Dienstleistung auch noch lange darüber hinaus möglich.