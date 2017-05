Software::Büro

OnlyOffice 9.0 erschienen

Die Office-Suite und Groupware OnlyOffice steht nun in Version 9.0 bereit. Die neue Version enthält nicht nur Korrekturen, sondern bringt neue Funktionalität in allen Modulen.

ONLYOFFICE Optionen zum gemeinsamen Nutzen von Dokumenten

OnlyOffice ist eine umfangreiche freie webbasierte Plattform für die Zusammenarbeit in Unternehmen, Office-Suite, Projekt- und Dokumentenverwaltung. Darüber hinaus enthält sie ein CRM und einen Mail-Aggregator. Die Funktionalität der Zusammenarbeitsplattform umfasst Projekte, Meilensteine, Aufgaben, Berichte, Ereignisse, Blogs, Foren, Lesezeichen, Wiki, Instant Messaging und einiges mehr. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version mit Support.

Die neue Funktionalität der aktuellen Version 9.0 lässt sich in einem kurzen Blog-Beitrag zusamenfassen. So enthält die neue Version die Option, Dokumente über den Dienst DocuSign, signieren zu lassen. Die Signatur soll nur wenige Sekunden benötigen und so Zeit und Geld sparen.

Die Dokumentenverwaltung wurde flexibler und erhielt neue Funktionen eingefügt wie Datenaustausch-Aktivitäten, Dateiverwaltung und einiges mehr. Für den Austausch von Daten gibt es nun einen Dialog mit Optionen. Dieser kann unter anderem automatisch kurze Links erstellen, was die Weitergabe per Twitter erleichtert.

Ab dieser Version ist es auch möglich, im Ordner »Gemeinsame Dokumente« den Besitzer des Dokumentes zu ändern, falls man die Aufgabe zur Bearbeitung einem anderen Teammitglied zuweisen möchte. Arbeitet man gemeinsam an einem Dokument, kann man nun die Änderungen, die im Dokument vorgenommen wurden, selektiv wiederhergestellt werden. Auch die Kontextmenüs wurden überarbeitet.

Die Dokumentbearbeitung weist darüber hinaus eine neue Option »Inhalte einfügen«, verbesserte Formelfunktionen, neue Rahmenformate für die Arbeit mit Tabellen, Fußnoten und bessere Kompatibilität mit allen Formaten auf. Das CRM-Modul enthält nun Twilio, eine sichere Plattform zur Kommunikation, die mit VoIP arbeitet.

Auch das Modul »Projekte« erhielt neue Funktionen, darunter Verteilung von Aufgaben zwischen Teammitgliedern, schneller Zugriff auf die Aufgabenliste, neues Design für Diskussionen und Aufgaben und eine breite Palette von Austauschoptionen.

Die Gemeinschaftsversion von OnlyOffice steht zum freien Download auf der Download-Seite bereit. Den Server gibt es als DEB- und RPM-Paket sowie als Docker-Image. Ein größeres Docker-Image enthält OnlyOffice mit allen Abhängigkeiten. Der Quellcode ist auf Github zu finden.