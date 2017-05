Software::Desktop::KDE

KDE Plasma 5.10 Beta erschienen

Das KDE-Projekt hat den Plasma-Desktop 5.10 als Betaversion veröffentlicht. Die Ordner-Ansicht wurde zum Standardmodus des Desktops und es gab eine große Zahl von weiteren Neuerungen und Verbesserungen.

KDE Desktop von Plasma 5.10

Die Betaversion von Plasma 5.10 enthält zahlreiche neue Funktionen. In der Task-Leiste wurde jetzt auch die mittlere Maustaste mit Funktionen belegt, die das Gruppieren von Anwendungen ermöglichen. Wird die Leiste vertikal angeordnet, kann man nun die Größe der Icons anpassen.

Der Standardmodus des Desktops ist nun die Ordner-Ansicht, was bedeutet, dass man beliebige Dateien und Ordner auf dem Desktop ablegen kann. Zugleich wurde die Bedienung des Desktops in etlichen Punkten verbessert. Außerdem gab es Neuerungen wie Medien-Steuerelemente auf dem Sperrbildschirm und Anhalten des Musikspielers bei Suspend. Die Software-Suche in KRunner schlägt nun Anwendungen zur Installation vor. Die Benachrichtigungen beim Kopieren von Dateien besitzen jetzt ein Kontextmenü bei der Vorschau, das es ermöglicht, den zugehörigen Ordner zu öffnen oder andere Aktionen auszuführen. Neben einer Liste der kürzlich geöffneten Dokumente und Anwendungen gibt es in Startern jetzt auch eine Liste der häufig geöffneten Dokumente und Anwendungen. Die Icons auf den Buttons im Panel folgen denselben Größeneinstellungen wie das Panel selbst. Die Sicherheit des Sperrbildschirms wurde verbessert und das Sperrprogramm in eine Sandbox gesteckt, deren Rechte mit seccomp grundlegend beschnitten wurden. Der Bildschirm kann nun auch vom Start-Skript aus gesperrt und entsperrt werden, was seine Anwendung bei Distributionen und in Unternehmen finden wird. Das Lautstärken-Applet erhielt ein Menü, getrennt für jedes Gerät, für schnelle Einstellungen.

Die Unterstützung von Touchscreens wurde unter anderem durch das Einblenden der virtuellen Tastatur auf dem Login- und Sperrbildschirm verbessert. Es werden nun auch Wischgesten zu den Bildschirmrändern erkannt. Um Plasma unter Wayland nutzen zu können, fehlen immer noch ein paar Dinge, aber es werden weniger. So wurde jetzt die Unterstützung für Tastatur-Layouts auf den gleichen Stand gebracht wie unter X11. Laut den Entwicklern ist Plasma 5.10 unter Wayland nutzbar, wird aber noch nicht empfohlen, da einige Dinge noch unterschiedlich sind.

Eine weitere Neuerung ist ein Einstellungsmodul, mit dem man Startbilder für Plymouth herunterladen und auswählen kann, die beim Booten des Systems angezeigt werden. Auch die Unterstützung für Flatpak und Snap machte Fortschritte. Das Software-Center Discover unterstützt beide in vorläufiger Form. Ferner wurde das Plugin xdg-desktop-portal-kde in Flatpak integriert. Darüber hinaus werden jetzt die Open Desktop Ratings von Gnome unterstützt, die Anwendungen bewerten.

Die Betaversion kann als Binärpakete für einige Distributionen und als Quellcode frei heruntergeladen werden. Ein einfacheres Testen versprechen Live-Images und Docker-Images.