Humble Indie Bundle 18 gestartet

Mit dem »Humble Indie Bundle 18« sind nun ein weiteres Mal hochwertige Independent-Spiele zu einem selbst wählbaren Preis für Linux, Mac OS X und Windows erhältlich.

Fast ein Dreivierteljahr liegt das letzte Humble Indie Bundle bereits zurück. Untätig war der Herausgeber der Bundles, Wolfire Games, in der Zwischenzeit allerdings nicht. Im Gegenteil - alle paar Wochen gab es in der letzten Zeit neue speziellere Bundles. Dazu gesellen sich noch die dauerhaften Einrichtungen Humble Weekly Sale und Humble Store, die für Linux-Anwender aber nicht immer von Interesse sind.

Nun ist das nächste Spielepaket, das Humble Indie Bundle 18, an der Reihe. Das neu geschnürte Paket enthält in der Grundversion drei Spiele und als Bonus einen Gutschein für einen Preisnachlass von 10% für Neuabonnenten des »Humble Monthly«. Wer mehr als einen Dollar investiert, erhält auch die Schlüssel zum Herunterladen der Spiele von Steam. Wer mehr als den momentanen Durchschnittspreis zu zahlen bereit ist, erhält drei und später noch weitere Spiele sowie als Bonus einen zusätzlichen Soundtrack. Ab 13 US-Dollar gibt es das Spiel Owlboy mit seinem zugehörigen Soundtrack als Bonus.

Fotostrecke: 6 Bilder

Die Spiele im 18. »Humble Indie Bundle« sind Ziggurat Windward und SteamWorld Heist . Wer mehr zahlt als den aktuellen Durchschnittspreis, erhält dazu noch Kentucky Route Zero Beholder und Goat Simulator: GOATY , eine Sammlung der kompletten Goat Simulator-Reihe. Alle Spiele sind für Linux, Mac OS X und Windows erhältlich, für Linux teils zum ersten Mal. Zu einigen Spielen gibt es auch den Soundtrack als Extra.

Wie immer beim Humble Bundle sind die Spiele frei von DRM-Maßnahmen und anderen Einschränkungen. Von jedem Kauf geht ein kleiner Teil an Humblebundle.com selbst und an die wohltätigen Organisationen Electronic Frontier Foundation (EFF) und Childsplay. Wer will, kann den Betrag beliebig anders verteilen, auch an andere wohltätige Organisationen.