Gemeinschaft::Konferenzen

Videos und Unterlagen der 15. International Linux Audio Conference verfügbar

Vom 18. bis 21. Mai 2017 fand an der Université Jean Monnet in St. Etienne, Frankreich, die inzwischen 15. Linux Audio Conference statt. Jetzt sind die Video-Aufzeichnungen der Vorträge verfügbar, ebenso die Präsentationen und Ausarbeitungen der Vorträge.

Die Linux Audio Conference (LAC) ist eine jährliche stattfindende freie Konferenz mit öffentlichen Vorträgen zu allem, was mit Linux, Sound, Musik, Komposition, Hardware und Software zu tun hat. Das diesjährige Programm umfasste 21 Vorträge, neun Workshops, Multimedia-Installationen, freie Konzerte an drei Abenden sowie einen »Speed Geeking«-Block, in dem Vortragende innerhalb von drei Minuten und mit nur einer Folie versuchten, das Publikum von ihrem Projekt zu überzeugen und Mithelfer anzuwerben.

Als prominente Gastredner erwarteten die Organisatoren den Franzosen Thierry Coduys sowie Paul Davis, der durch seine Arbeit an diversen Audiotreibern, am JACK-Soundserver sowie vor allem an der Digital Audio Workstation Ardour bekannt ist.

Wer die Konferenz in St. Etienne, Frankreich, nicht besuchen oder die Live-Streams der Vorträge nicht verfolgen konnte, hat nun die Möglichkeit, die Video-Aufzeichnungen nachträglich anzusehen. Die Videos in einer Youtube-Playlist der Veranstalter decken jeweils einen halben Tag an Vorträgen ab. Um einen bestimmten Vortrag zu finden, muss man anhand des Programms zur richtigen Stelle im passenden Video navigieren. Ob später noch bearbeitete Videos folgen werden, die einzelne Vorträge zeigen, ist nicht bekannt.

Auch die Unterlagen zu den Vorträgen sind jetzt online verfügbar. Zu den meisten Vorträgen wurden von den Veranstaltern eine Ausarbeitung bereitgestellt, zu einigen auch die Präsentation selbst. Die Dateien liegen alle im PDF-Format vor.