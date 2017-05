Software::Systemverwaltung

Flathub – Globales Flatpak-Repositorium angekündigt

Unter dem Namen »Flathub« soll, ähnlich wie diverse Hostingdienste für Git, eine globale Anlaufstelle für Flatpak-Anwendungen entstehen. Noch ist der Dienst allerdings in einer frühen Phase der Entwicklung und sucht nach Unterstützern.

Bereits seit geraumer Zeit steht mit »Flatpak« ein alternatives Paketsystem bereit, das die Verteilung von Anwendungen erleichtern soll. Das System wurde ursprünglich von Alexander Larsson, einem Red Hat-Entwickler, für Gnome-Anwendungen ersonnen, dann aber unter dem Namen xdg-app desktopunabhängig gemacht und schlussendlich in Flatpak umbenannt. Einer der Ziele von Flatpak ist dabei eine einfachere Verteilung. So wird nur noch ein Paket einer Anwendung benötigt, das auf allen Distributionen läuft, da die Anwendung alle benötigten Abhängigkeiten mitbringt.

Nachdem mittlerweile diverse Anwendungen Flatpak unterstützen und das Format beispielsweise auch in den großen Desktop-Umgebungen verankert wurde, scheint nur noch eine zentrale Anlaufstelle für eine Paketverwaltung zu fehlen. Diese Lücke will nun ein unter dem Namen » Flathub « vorgestelltes Portal schließen. Ziel des Dienstes soll es sein, neben einem zentralen Archiv für Flatpak-Pakete den Anwendern auch die Möglichkeit zu geben, eigene Pakete zu erstellen.

Um Flathub nutzen zu können, muss das Repositorium mittels flatpak remote-add eingebunden werden. Vorhandene Pakete können dann mittels der Distributionseigenen Werkzeuge durchsucht, installiert und verwaltet werden. Eine Online-Oberfläche innerhalb von Flathub gibt es nicht. Ob sie kommt, steht noch nicht fest. Neue Anwendungen können gemäß der Flatpak-Richtlinien an das System übermittelt werden.

Noch ist Flathub laut Aussage der Initiatoren in einer frühen Phase der Entstehung. Gesucht werden deshalb nicht nur Anwender, die den Dienst testen, sondern auch helfende Hände. Interessenten können sich laut Auskunft auf der Projektseite mittels der Standardwerkzeuge in Flatpak mit dem Team in Verbindung setzen.