Open Source Business Award 2017 angekündigt

Auch in diesem Jahr verleiht die Open Source Business Alliance ihren Open Source Business Award (OSBAR). Der OSBAR hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovativen Ideen oder Lösungen rund um Open Source-Software eine öffentliche Plattform zu bieten.

Die Open Source Business Alliance ( OSB Alliance ) schreibt den Open Source Business Award (OSBAR) auch in diesem Jahr aus. Nach dem laut Aussage der Organisatoren großen Erfolg in den Vorjahren wird der Preis für innovative Ideen oder Lösungen, die auf Open Source aufbauen, bereits zum viertan Mal in Folge ausgelobt. Der Wettbewerb ist offen für Unternehmen, Anwender bzw. Anwendergruppen (z.B. Abteilungen), Behörden sowie für Privatpersonen. Kandidaten können sich entweder über die OSBAR-Webseite bewerben oder von anderen Personen nominiert werden.

»Der OSBAR bietet – ganz im Sinne quelloffener Software – wenig Grenzen, dafür umso mehr Chancen«, so die Open Source Business Alliance. Denn bei der Einreichung muss es sich um kein fertiges Produkt oder ein aktives Projekt handeln. Solange der »gewisse Business-Faktor« gegeben ist, können für den OSBAR auch reine Ideen und Konzepte eingereicht werden. Denn die Nominierungen müssen zwei zwingende Bedingungen erfüllen: Die Software muss Open Source sein und sie muss mindestens eine Innovation für Unternehmen oder Institutionen der öffentlichen Hand enthalten. Im Vorjahr sicherte sich das Open-Source-Helpdesk-System Zammad die bronzene Trophäe, während die Zwei-Faktor-Authentifizierungslösung privacyIDEA Gold bekam.

Einsendeschluss für die Teilnahme am OSBAR ist der 31. Oktober 2017. Die Sieger des OSBAR werden im Rahmen der OPEN!-Konferenz am 6. Dezember 2017 in Stuttgart prämiert. Um auch im Nachgang Aufmerksamkeit für die ausgezeichneten Projekte zu gewährleisten, können die Preisträger sich an weiteren Auftritten und Veranstaltungen der OSB Alliance beteiligen.