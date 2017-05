Software::Spiele

»Pizza Connection 3« für Linux angekündigt

Der PC-Spiel-Klassiker Pizza Connection bekommt eine Fortsetzung und Linux wird aller Voraussicht nach mit an Bord sein. Das geht aus einer kürzlich durch den Publisher »Assemble Entertainment« bekannt gegebenen Meldung hervor.

gentlymad.org Spielszene aus »Pizza Connection 3«

Pizza Connection stellt ein bereits 1994 durch das deutsche Entwicklerstudio »Cybernetic Corporation« entwickeltes und durch »Software 2000« veröffentlichtes Aufbausimulationsspiel dar, in dem der Spieler eine europaweite Pizzeria-Kette aufbaut. Dazu muss der Spieler einen passenden Raum in einer Stadt finden, dort eine Niederlassung eröffnen, Personal schulen und Pizzen ausliefen. Ein grundlegendes Element des Spiels war der Pizza-Editor, der es dem Spieler erlaubte, nicht nur Standardpizzas zu erstellen, sondern auch eigene Kreationen auszuprobieren. Wichtig war dabei nicht nur eine passende Pizza zu erstellen, sondern auch die Geschmäcker der Zielgruppen der verschiedenen Stadtteile zu treffen. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Spiels stellte das »graue Geschäft« dar, das von Sabotage, Bestechungen, über Waffenhandel bis hin zu schweren Anschlägen auf die Konkurrenz.

Über 20 Jahre nach der initialen Vorstellung wird das Ausliefern von Pizza nun auch nativ unter Linux möglich sein. Wie der Publisher »Assemble Entertainment« bekannt gab, wird das Trierer Studio »Gently Mad« sich um die Umsetzung des dritten Teils kümmern und dabei auch Spieler unter dem freien Betriebssystem berücksichtigen.

Fotostrecke: 4 Bilder

In der Wirtschaftssimulation werden neben den Grundzutaten der Serie einige Neuerungen Einzug halten. »Arbeite dich in einer herausfordernden Kampagne vom einfachen Pizzabäcker in den Straßen Roms hoch zum Eigentümer der erfolgreichsten Pizza-Kette der Welt! Erschaffe dazu mithilfe des berühmten Pizza Creator deine individuellen Pizza-Kreationen«, so die grobe Beschreibung.

»Pizza Connection 3« wird aller Voraussicht nach Anfang 2018 erscheinen. Genaue Systemvoraussetzungen, Preise und der genaue Lieferumfang sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.