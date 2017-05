Software::Distributionen::Debian

Debian 9 »Stretch« erscheint am 17. Juni

Nach zwei Jahren Entwicklungszeit soll Debian 9 mit dem Codenamen »Stretch« am 17. Juni veröffentlicht werden. Debian 9 löst damit »Jessie« ab, das vor über zwei Jahren am am 26. April 2015 freigegeben wurde.

Software in the Public Interest (SPI)

Niels Thykier, Mitglied des Debian-Veröffentlichungs-Teams, hat die Freigabe von Debian 9 »Stretch« für den 17. Juni in Aussicht gestellt. Damit würde die neue Version zwei Jahre und einen Monat nach Debian 8.0 »Jessie« erscheinen. Der Termin soll nur bei unvorhersehbaren Ereignissen oder technischen Problemen mit dem Veröffentlichungsprozess selbst verschoben werden. Ab dem 9. Juni sollen deshalb keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Letzte Korrekturen müssen bis dahin erledigt sein.

Wie Thykier schreibt, gehen allerdings auch die automatischen Entfernungen von Paketen weiter, sodass ein Paket auch vor der Deadline entfernt werden kann, sofern es nicht den Richtlinien für eine Freigabe entspricht. Pakete, die es nicht in die neue Ausgabe schaffen, müssen aber nicht zwangläufig aus der Distribution verschwinden. So besteht immer noch die Möglichkeit, dass entfernte Software in einer der Aktualisierungen von Debian 9 wieder in die Distribution eingefügt wird.

Debian 9 »Stretch« wird mit Kernel 4.9 ausgeliefert und diverse Neuerungen mit sich bringen. So wurde in der neuen Version unter anderem apt ausgebaut, wovon auch andere Paketwerkzeuge profitieren werden. Die neue Generation der Distribution wird zudem die erste sein, dass den »modernen« Zweig von GnuPG nutzen wird. Die Nomenklatur von Netzwerknamen wird geändert und mit deb.debian.org ein neuer Dienst für die Paketverteilung eingeführt.

Die Basis der Distribution werden unter anderem GLIBC 2.24, GCC 6.3, X.Org 1.19.2, Mesa 13.0.6 und systemd 232 bilden. Als Desktopumgebungen werden unter anderem Gnome 3.22, KDE 5.8, Xfce 4.12, MATE 1.16 und LXDE enthalten sein. LibreOffice wird zudem auf die Version 5.2 aktualisiert werden und Calligra auf 2.9. Weiterhin werden der Distribution Evolution 3.22, Mozilla Firefox 50.0 und Inkscape 0.91 beiliegen. Für Servernutzer wird die kommende Version unter anderem MariaDB 10.1, PostgreSQL 9.6 und Samba 4.5 bereitstellen.