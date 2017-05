Software::Entwicklung

Qt 5.9 veröffentlicht

Das Qt-Projekt hat die Klassenbibliothek Qt 5.9 mit der Entwicklungsumgebung Qt Creator 4.3.0 freigegeben. Die neue Ausgabe enthält eine Reihe von neuen Funktionen und Erweiterungen und soll auch die Geschwindigkeit an einigen Stellen steigern.

qt.io Qt 3D

Nur vier Monate nach Qt 5.8 haben die Entwickler von Qt die Version 5.9 von Qt veröffentlicht. Qt ist eine C++-Klassenbibliothek, die sowohl GUI-Elemente als auch andere nützliche Klassen in großer Zahl anbietet und damit die plattformübergreifende Entwicklung von C++-Programmen wesentlich erleichtert.

Qt 5.9 bringt nach Angaben der Entwickler viele neue Funktionen, Verbesserungen und Korrekturen. Sie bleibt dabei abwärtskompatibel mit Qt 5.8. Qt 5.9 steht zum Download auf download.qt.io bereit und erhält wie zuvor bereits die Versionen 5.6 und 4.8 langfristige Unterstützung. Für fast zwei Jahre wird diese Unterstützung parallel zu der von Qt 5.6 laufen. Insgesamt sind drei Jahre Unterstützung geplant. In diesem Rahmen wird es mehrere Aktualisierungen von Qt innerhalb des Dreijahres-Zeitraums geben, anfänglich voraussichtlich öfter, dann allmählich seltener. Die Termine der Aktualisierungen werden sich aber wohl nach dem Bedarf richten und sind noch nicht festgelegt. Wie Qt 5.6 wird auch Qt 5.9 für kommerzielle Kunden drei Jahre mit Standard-Support geliefert, eine verlängerte Unterstützung ist als bezahlte Dienstleistung auch noch lange darüber hinaus möglich.

Zu den größten Neuerungen von Qt 5.9 gehören viele neue Funktionen in Qt 3D und Verbesserungen der Geschwindigkeit der Grafikausgabe mit OpenGL. Eine detaillierte Beschreibung der Neuerungen bietet die Vorstellung der Roadmap. Bei Qt 3D bestehen die wesentlichen Neuerungen in Unterstützung für die Verformung von Maschennetzen und Keyframe-Animationen. Zudem können Qt Quick-Elemente als Textur für 3D-Elemente verwendet werden.

Die Optimierung der Grafikgeschwindigkeit besteht unter anderem aus der Verwendung eines Caches für Shader auf der Festplatte, der die Initialisierung von OpenGL-Shadern deutlich beschleunigen soll. Mit Qt 5.9 können außerdem Anwendungen Bitmaps gemeinsam nutzen, so dass sie im Speicher nicht dupliziert werden müssen. Die Wayland XDG Shell wird in Version 6 unterstützt und auch Unterstützung für die Wayland IVI-Erweiterungen für Fahrzeuginformationssysteme kam hinzu.

Nachdem in Qt 5.8 ein Disk-Cache für QML und JavaScript hinzu kam, wird dieser weiter ausgebaut und der Qt Quick-Compiler vollständig erneuert. Aktuell ist das Compilieren von QML und JavaScript der kommerziellen Edition von Qt vorbehalten, während die offene Edition nur Just-in-Time-Compilierung unterstützt. Eine Vorschau der Compilierung ist nun aber auch in der offenen Ausgabe vorhanden, wird aber wohl erst in Qt 5.10 fertig. Verbesserungen in der QML-Engine in Qt 5.9 betreffen unter anderem den noch einmal vollständig neu geschriebener Garbage Collector, der schneller sein und zu niedrigerem Speicherbedarf führen soll.

Zu den Qt Quick Controls kamen viele neue Funktionen hinzu. Neue Elemente sind ScrollView, eine editierbare ComboBox und Multitouch-Unterstützung. Verbesserungen erhielten auch die Module Qt Network und QNetworkAccessManager (QNAM), die jetzt auch HTTP Strict Transport Security (HSTS) unterstützen. Als technische Vorschau stehen drei weitere Module bereit: Remote Objects, Speech und Network Authentication mit Unterstützung von OAuth1 und OAuth2. Dazu kommen noch plattformspezifische Verbesserungen sowie die Unterstützung weiterer Plattformen und Compiler.

Die Qt-Entwickler nutzen nun ihre Test-Infrastruktur auf für das automatisierte Finden von Geschwindigkeits-Regressionen. Details zu der Steigerung der Geschwindigkeit von Qt gibt es in einem separaten Blog-Beitrag. Auch zu den Verbesserungen von Qt Lite gibt es einen separaten Blog-Beitrag. Qt Creator 4.3.0 wrde ebenfalls in einem eigenen Beitrag beschrieben.