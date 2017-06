Publikationen

Humble Book Bundle Linux & Open Source

Das Humble Bundle Team hat ein neues Book-Bundle zum Thema Linux und Open Source geschnürt. Die bis zu zwölf Bücher kommen allesamt vom Apress-Verlag. Wie von Humble Bundles gewohnt, können Käufer selbst entscheiden, wie viel ihnen das Bündel wert ist. Allerdinge gilt auch hier: Wer mehr zahlt, bekommt mehr.

Die Ebooks im Humble Book Bundle Linux & Open Source sind thematisch bunt gemischt. Die Palette reicht von Konfigurationsmanagement mit Ansible über Versionsverwaltung mit Git, Clouds mit OpenStack, verschiedene Linux-Distributionen, den Editor VIM, den Webserver Nginx, Hochverfügbarkeit und Docker bis hin zu Blockchains mit Ethereum und Solidity. Sämtliche Titel sind in Englisch verfasst, DRM-frei und in den Formaten pdf, epub sowie mobi zu haben.

Für mindestens einen US-Dollar (ca. 89 Eurocent) gibt es die »Ebooks Pro Git« (2nd Ed.), »Ansible: From Beginner to Pro« und »Certified OpenStack Administrator Study Guide«. Für acht USD (etwa 7,10 Euro) wird das Humbe Book Bundle um die Titel »Pro Vim«, »Practical LPIC-1 Linux Certification Study Guide«, »Beginning Ubuntu for Windows and Mac Users«, »Introducing Linux Distros« sowie »Nginx: From Beginner to Pro« erweitert. Käufer, die bereit sind, 15 USD (ca. 13,30 Euro) zu berappen, bekommen darüber hinaus die Titel »Pro Linux High Availability Clustering«, »Practical Linux Topics«, »Pro Docker« und »Introducing Ethereum and Solidity« in ihr Paket gepackt.

Neben der Höhe ihres Kaufpreises dürfen Käufer festlegen, wie ihr Betrag aufgeteilt wird. Sie können neben dem Apress-Verlag auch die gemeinnützigen Organisationen International Rescue Committee (IRC) und Electronic Frontier Foundation bzw. den Humble Tip finanziell bedenken. Standardmäßig gehen 65 Prozent des Kaufpreises an Apress, 20 Prozent an das Humble Bundle Team und 15 Prozent zu gleichen Teilen an die gemeinnützigen Organisationen. Es kann via Kreditkarte, Paypal oder Amazon Payments bezahlt werden. Käufer, die die Bücher verschenken möchten, können einen Geschenklink erhalten. Das Humble Book Bundle Linux & Open Source ist noch bis zum 14. Juni 2017 erhältlich.