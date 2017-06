Software::Web

Mozilla Developer Network wird zu MDN Web Docs

Die Webseiten des Mozilla Developer Networks (MDN) sollen sich künftig noch stärker der Dokumentation von Web-Technologien widmen und die Dokumentation von Mozilla-Produkten deutlicher abtrennen. Damit einher gehen sollen eine Umbenennung und ein neues Design.

Mozilla Logo von MDN Web Docs (Entwurf)

Im Lauf der Jahre hat sich das Mozilla Developer Network (MDN) von einer eher produktspezifischen Dokumentationsseite zu einer Seite mit umfangreichen und kompletten Informationen zu allen Web-Technologien gewandelt. Die Dokumentation der Web-Technologien ist weitgehend getrennt von Informationen zu Firefox und anderen Mozilla-Produkten.

Mozilla sieht MDN als eine der wertvollsten Ressourcen für Web-Entwickler an. Nun will Mozilla dies noch verstärken und MDN zur besten Ressource für Web-Dokumentation ausbauen. Zur Unterstützung werden als eine der ersten Maßnahmen die Gestaltung und das Layout der Webseite geändert.

Das Mozilla-Design-Team plant im Einzelnen eine Umbenennung, ein neues Logo, eine stärkere Trennung der Produkt-Dokumentation von der Web-Dokumentation, ein neues Design der Webseite und noch mehr Informationen und Hilfen für Web-Entwickler. Als erstes wird es wohl eine Umbenennung geben, denn wie das Team feststellt, ist MDN in keinster Weise ein Entwickler-Netzwerk, sondern eindeutig eine Referenzdokumentation für Web-Technologien. Der neue Name wird daher »MDN Web Docs« lauten. Der Name MDN wird aufgrund seiner Bekanntheit beibehalten, aber nicht mehr mit »Mozilla Developer Network« assoziiert. Dazu soll die Seite ein neues Logo erhalten, das zu dem neuen Mozilla-Logo passt.

95 Prozent der Aufrufe von MDN schlagen Details zu Web-Technologien nach, der kleine Rest Informationen zu Firefox und anderen Mozilla-Produkten. Dies verlangt laut dem Design-Team nach einer Neuorganisation, auch deshalb, da derzeit viele Suchanfragen die »falschen« Seiten vorschlagen. Daher soll die Navigation für die Produkt-Dokumentation abgetrennt und die Suchfunktion verbessert werden.

Auch das Design der Seite soll überarbeitet werden, was allerdings Schritt für Schritt erfolgen soll und eine Weile dauern wird. Hierbei sind auch Betatester des neuen Designs willkommen. Ferner wird die Seite für Web-Entwickler um weitere Dokumentation und Hilfen erweitert. Es gab bereits Experimente, die beispielsweise Beispiele an den Anfang von Artikeln stellten oder Artikel um editierbare Code-Stücke erweitern. Weitere Ideen sind bei dem Team willkommen.