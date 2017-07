Software::Distributionen

Oryx Linux 0.2.0: Container für eingebettete Systeme

Togán Labs hat Oryx Linux 0.2.0 vorgestellt, ein eingebettetes System, das auf OpenEmbedded und Yocto beruht und eine Plattform für die Ausführung von Containern bieten soll.

Mirko Lindner Open Source Symbolbild

Das erst zwei Monate alte Oryx Linux der Open-Source-Firma Togán Labs hebt sich von anderen eingebetteten Systemen dadurch ab, dass es eine optimierte Container-Plattform für eingebettete Systeme mitbringt. Oryx beruht auf dem bereits sehr lange existierenden OpenEmbedded -Projekt und Yocto der Linux Foundation, das ebenfalls auf OpenEmbedded aufbaut. Togán Labs ist ein Unternehmen in Irland, das im letzten Jahr gegründet wurde und im Wesentlichen aus drei Personen besteht. Es bietet Support und Dienstleistungen für Oryx und eingebettete Systeme an.

Was oryx von OpenEmbedded abhebt, ist die Container-Unterstützung. Es wurde ein schlanker Ansatz für Container gewählt, so dass hier nicht Docker zum Einsatz kommt. Container unter Linux zu erstellen, ist im Wesentlichen eine Sache der Einrichtung der gewünschten Namespaces und somit sehr einfach. Oryx erweitert OpenEmbedded um entsprechende Konzepte, wie einem anderen Blog-Beitrag zu entnehmen ist. Für Entwickler soll es dabei nicht nötig sein, sich eine neue Methode zum Erstellen von Containern anzueignen. Stattdessen wurde OpenEmbedded um System- und Anwendungs-Profile erweitert. Systemprofile erweitern die Auswahl des Zielsystems um Aspekte wie die Boot-Methode und ob das System auf realer Hardware oder in einer virtuellen Maschine läuft. Anwendungsprofile dienen zum einen der Auswahl der Anwendungen auf dem System, zum anderen aber auch zur Definition von Anwendungen, die in Containern laufen.