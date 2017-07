Gemeinschaft::Personen

Roland McGrath tritt als glibc-Betreuer zurück

Nach 30 Jahren als Entwickler und Betreuer von glibc tritt Roland McGrath zurück.

LWN.net Roland McGrath

Die GNU C-Bibliothek (glibc) ist eine freie Implementierung der C-Standard-Bibliothek. Roland McGrath begann als 15-Jähriger in den 80er Jahren als Mitarbeiter der Free Software Foundation (FSF) mit der Entwicklung der Bibliothek, die er dann 30 Jahre als Betreuer begleitete. Jetzt trat er zurück, da, wie er sagt, das Projekt schon lange gut ohne ihn zurechtkomme. Zudem seien zwei Drittel seiner bisherigen Lebensspanne für Open Source genug. Er beendet damit seine direkte Teilnahme an dem Projekt, das eine wechselvolle Geschichte aufzuweisen hat.

Bereits Anfang der 90er Jahre legten die Entwickler des Linux-Kernels einen Fork der glibc namens »Linux libc« auf, der bis zur Veröffentlichung der glibc 2.0 im Jahr 1997 Bestand hatte. Um die Jahrtausendwende übernahm McGraths designierter Nachfolger Ulrich Drepper die Leitung der Entwicklung. Drepper, der seinen ersten Beitrag zur glibc 1995 leistete, zeichnete 2012 bereits für 12.000 der insgesamt 19.000 Commits im Git-Repository der Bibliothek verantwortlich.

Drepper erlangte die Kontrolle über die Entwicklung in einem Ausmaß, das der FSF missfiel. Sie versuchte 2001 durch die Einsetzung eines Steuerungs-Komitees einen Teil der Kontrolle über dieses zentrale Stück freier Software zurückzuerlangen. Drepper bezeichnete dies öffentlichkeitswirksam als »den Versuch einer feindlichen Übernahme durch RMS« (Richard Stallman). Das Komitee hielt elf Jahre und löste sich dann zugunsten einer Steuerung durch die Gemeinschaft auf.

Es konnte jedoch nicht verhindern, dass McGrath und Drepper die einzigen Entwickler waren, die selbst Commits einbringen durften. Alle anderen Commits mussten stets von Drepper genehmigt werden. Nach der Auflösung des Komitees musste Drepper seine Vormachtstellung aufgeben. Das hatte zur Folge, dass Debian und andere Projekte, die während Dreppers Führung alternative Bibliotheken genutzt hatten, wieder zur glibc zurückkehrten.

McGrath ist schon länger nicht mehr im Projekt und auf der Liste präsent, wie er schreibt, und das werde sich so bald nicht ändern. Es gebe keinen speziellen Grund für seinen Abschied, er habe einfach das Gefühl, vom Projekt weggedriftet zu sein. Über die jetzige Gemeinschaftslösung schreibt McGrath in seinem Abschiedsbeitrag mit dem Titel »I'm already gone«, er sei überzeugt, die Arbeit die geleistet wurde und künftig geleistet werde, sei besser als das, was er für das Projekt habe tun können.