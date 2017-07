Gemeinschaft::Organisationen

SPI-Jahresbericht 2016

Software in the Public Interest (SPI), eine gemeinnützige Organisation zur Unterstützung von freien Projekten, hat ihren Jahresbericht 2016 veröffentlicht.

SPI Inc.

Der Jahresbericht der SPI für 2016 liegt jetzt als PDF-Datei vor. Der derzeitige SPI-Präsident Martin Michlmayr bezeichnet 2016 als ein Jahr mit vielen Veränderungen, unter anderem personeller Art, die sich in der Neuwahl des Vorstands manifestierten.

Die Änderungen betrafen aber auch die Mitgliedschaft. Am 1. Januar 2016 wurden 517 beitragende und 520 nicht-beitragende Mitglieder gezählt, 1037 insgesamt. Am 31. Dezember 2016 waren es nur noch 246 beitragende, aber 900 nicht-beitragende Mitglieder, 1146 insgesamt. Die Verschiebung ergab sich daraus, dass Mitglieder, die sich nie an den Wahlen beteiligt hatten, kontaktiert wurden und alle, die sich nicht als aktiv bezeichneten, zu den passiven gerechnet wurden.

Desweiteren gibt der Bericht Auskunft über die Einnahmen und Ausgaben der Projekte, für die SPI die Finanzen verwaltet. Insgesamt verwaltet SPI gerade mal eine Million US-Dollar (USD). Die Einnahmen lagen 2016 bei 428.000 USD, nur 203.000 USD wurden ausgegeben, hauptsächlich zur Förderung von Entwicklertreffen, der Rest füllte die Reserven auf. Die größten Posten sind Debian, LibreOffice und ArduPilot. Der Jahresbericht wird komplettiert durch Details zu den Projekten, die von der SPI betreut werden.