Publikationen

»Humble Book Bundle: Cybersecurity« angekündigt

Das Humble Bundle Team hat ein weiteres Book-Bundle veröffentlicht. Die bis zu vierzehn Bücher kommen vom Wiley-Verlag und behandelt dieses Mal das Thema »Cybersicherheit«. Wie gewohnt, können Käufer dabei selbst entscheiden, wie viel ihnen ein Buchpaket wert ist und wie ihr Geld verteilt wird.

humblebundle.com »Humble Book Bundle: Cybersecurity«

Im » Humble Book Bundle: Cybersecurity « finden sich dieses Mal zahlreiche Bücher des Wiley-Verlags zu Themen rund um Sicherheit. Alle Bücher können nach demselben Muster gekauft werden wie schon die letzten Pakete. So können die Interessenten beim Kauf entscheiden, wie viel sie zahlen und wie ihr Geld zwischen dem Verlag, Humbe Bundle und den gemeinnützigen Organisationen aufgeteilt wird. Unterstützt werden können auch dieses Mal Electronic Frontier Foundation, der Rote Kreuz oder zahlreiche weitere Organisationen, darunter Wikimedia Foundation, Child's Play und Charity Water. Bezahlt wird via Amazon, Kreditkarte oder Paypal.

Wer weniger als einen Euro investiert, erhält »Social Engineering: The Art of Human Hacking«, »The Web Application Hacker's Handbook«, »Practical Reverse Engineering: x86, x64, ARM, Windows Kernel, Reversing Tools, and Obfuscation« und »Threat Modeling«. Wer bereit ist, um die 7 Euro für den Lesestoff auszugeben, kann sich über die Bonustitel »Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems«, »The Shellcoder's Handbook: Discovering and Exploiting Security Holes«, »Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications«, »The Art of Deception«, »The Art of Memory Forensics: Detecting Malware and Threats in Windows, Linux, and Mac Memory« freuen. Wer den Maximalbetrag bezahlt und rund 13 Euro investiert, gelangt zudem in den Besitz von »Malware Analyst's Cookbook and DVD: Tools and Techniques for Fighting Malicious Code«, »Unauthorised Access: Physical Penetration Testing For IT Security Teams«, »Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World«, »CEH v9: Certified Ethical Hacker Version 9 Study Guide«, »Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Code in C«.

Die E-Books des »Humble Book Bundle: Hacks« sind in verschiedenen Formaten und in der englischen Sprache erhältlich. Wie üblich können Käufer, die die Bücher verschenken möchten, einen Geschenklink erhalten. Das Bundle ist noch zwölf Tage erhältlich.