Gemeinschaft::Lizenzen

Apache Foundation bannt Facebook-Lizenz

Die Apache Foundation hat erklärt, keines der Projekte unter dem Schirm der Stiftung dürfe künftig Facebooks »BSD+Patents«-Lizenz nutzen.

Apache Software Foundation

Chris Mattmann, der Direktor für Rechtsbelange bei der Apache Foundation, erklärte vor wenigen Tagen in einem Thread , der sich mit Lizenzen befasst, dass Bibliotheken, Frameworks und Tools, die der Facebook BSD+Patents-Lizenz unterliegen, nicht mehr für neue Projekte der Apache Foundation genutzt werden dürfen. Projekte, die bereits Code unter dieser Lizenz verwenden, haben bis zum 31. August Zeit, ihre Projekte unter eine andere Lizenz zu stellen.

Er bekräftigte dies durch Einordnung der Lizenz in die Apache-eigene Kategorie Cat-X, die Lizenzen auflistet, die nicht in Apache-Projekten verwendet werden dürfen. Besonders betroffen davon dürften Entwickler sein, die die Open-Source-Bibliothek React.js in ihren Projekten verwenden. Die ursprünglich für Instagram geschriebene Bibliothek zum Erstellen von Benutzerschnittstellen mit JavaScript ist bei Entwicklern derzeit sehr beliebt, unterliegt aber der nun für Apache-Projekte untersagten Facebook-Lizenz.

Das Problem, das Mattman mit der Facebook BSD+Patents-Lizenz hat, liegt in der Patentklausel begründet, die Facebook zur BSD-Lizenz hinzugefügt hat. Die Klausel besagt laut Mattmans Interpretation, dass Anwender der Lizenz, die Facebook verklagen oder in anderer Weise herausfordern oder zu dem Unternehmen in Konkurrenz treten, sofort das Recht auf die Nutzung der Lizenz verlieren. Ebenso erlischt die Lizenz, wenn ein Nutzer einen anderen Nutzer der Lizenz verklagt. Projekte, die vermehrt Facebook-Technologien einsetzen, sind beispielsweise Drupal und WordPress.

Facebook hingegen hatte bereits Ende letzten Jahres dieser Auslegung widersprochen. Die Rechtsabteilungen von Microsoft und Apple haben mittlerweile keine Probleme mehr mit der Lizenz und ihrer Patentklausel, beide Unternehmen setzen React.js aktiv ein.