Software::Grafik

Krita 3.2 als erste Betaversion erschienen

Vor der nächsten Hauptversion 4.0 des freien Malprogramms Krita wird es mindestens noch Version 3.2 kommen, dessen erste Betaversion jetzt erschienen ist. Sie bringt unter anderem das gmic-qt-Plugin neue Pinsel und ein Retuschierwerkzeug.

krita.org Mit den Radian-Pinseln gemaltes Bild in Krita 3.2 Beta

Die Entwicklung von Krita geht stetig voran. Die kommende Version 3.2 wird einige kleinere Neuerungen umfassen, die spätere Version 4.0 dagegen wird mit umfangreichen Änderungen aufwarten, wie die erste Entwickler-Vorschau bereits zeigte. Jetzt ist die erste Betaversion von Krita 3.2 verfügbar. Interessenten und Tester, die eines der bereitgestellten Binärpakete der Vorschau nutzen oder Krita aus dem Quellcode selbst compilieren wollen, können noch auf den einen oder anderen Fehler stoßen. Bereits bekannt ist, dass die Slider für Größe und Fluss deaktiviert sind.

Das neue, vom G'Mic-Projekt entwickelte Plugin gmic-qt wird in Krita 3.2 das gmic-Plugin ersetzen, ist aber offenbar noch nicht in den Binärpaketen enthalten. Neu sind die Pinsel von Radian, die verschiedene neue Texturen und Möglichkeiten offerieren. Des weiteren bringt Krita 3.2 einiges an Korrekturen und Verbesserungen. Es gibt nun einen neuen Dialog, um relevante Informationen über das System zu ermitteln, wenn man einen Fehlerbericht senden will. Eine der größten Neuerungen ist zudem ein Pinselwerkzeug, mit dem sich unerwünschte Objekte aus Bildern entfernen lassen, wobei der Hintergrund so angepasst wird, dass die Entfernung kaum zu erkennen ist. Dieses Werkzeug wurde bereits in der Pre-Alpha-Version von Krita 4.0 vorgestellt.

Krita 3.2 Beta 1 kann als Quellcode und als portable Binärpakete für Linux, MS Windows und Mac OS X heruntergeladen werden. Für Linux sind diese Pakete als AppImages erstellt. AppImages sind ein distributionsübergreifendes Format, das aus der KDE-Initiative Klik hervorgegangen ist. Die Download-Möglichkeiten sind in der Ankündigung zu finden.