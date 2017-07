Gemeinschaft::Organisationen

Jahresbericht 2016 der Document Foundation

Die Document Foundation, die Organisation zur Unterstützung von LibreOffice, hat ihren Jahresbericht 2016 vorgelegt. Er rekapituliert die Ereignisse und Entwicklungen bei der freien Office-Suite.

Die Document Foundation (TDF) setzt sich für die Weiterentwicklung und Verbreitung der freien Office-Suite LibreOffice ein. Wie Marina Latini, die aktuelle Vorstandsvorsitzende der TDF, bereits im Vorwort schreibt, wächst die Gemeinschaft rund um LibreOffice ebenso wie die Akzeptanz der freien Office-Suite, und zahlreiche Ziele wurden 2016 erreicht.

Jahresbericht 2016 liegt als PDF-Datei vor. Der Umfang von 44 Seiten kann bereits als ein Hinweis auf die Größe des Projektes aufgefasst werden. Eine deutsche Ausgabe des Berichts, allerdings ohne die zahlreichen Abbildungen des Originals, steht ebenfalls als PDF-Datei zur Verfügung.

Einige der Höhepunkte des Jahres 2016 waren die LibreOffice-Konferenz, die Wahl eines neuen Vorstands und eine enge Zusammenarbeit mit dem Thunderbird-Projekt, wobei auch ein Umzug von Thunderbird zur TDF erwogen wurde. Letztlich wurde Thunderbird im Mai 2017 so organisiert, dass es steuerlich und rechtlich durch die Mozilla Foundation und nicht durch die TDF vertreten wird.

LibreOffice Online erreichte 2016 die erste öffentliche Version. LibreOffice selbst wurde in den Versionen 5.1 und 5.2 freigegeben. Ende 2016 wurde das neue Oberflächenkonzept MUFFIN vorgestellt. Finanziell ist die TDF gesund, im Jahr 2016 wurden etwas über 800.000 Euro Spenden eingenommen. Im Sinne der in der Satzung verankerten Transparenz, Meritokratie und Offenheit wird nicht nur die Buchhaltung regelmäßig veröfentlicht, auch die Entscheidungsfindung und das Budget werden regelmäßig öffentlich zugänglich gemacht. Mit dem Geld wurden zahlreiche lokale Projekte, Veranstaltungen und Aktivitäten unterstützt, in deren Rahmen Wissen vermittelt, konkrete Aufgaben erledigt und neue Mitwirkende gewonnen wurden.