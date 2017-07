Software::Distributionen::Ubuntu

Ubuntu 17.10 »Artful Aardvark« Alpha 2 erschienen

Einige Distributionen aus der Ubuntu-Familie haben die zweite Alphaversion zu dem im Oktober erwarteten Ubuntu 17.10 »Artful Aardvark« herausgegeben.

Ubuntu Ubuntu Mate 17.10 mit Mutiny-Design

Die Distributionen Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Budgie und Ubuntu Kylin nehmen an dieser zweiten Runde der Vorausschau auf Ubuntu 17.10 teil. Gemeinsam ist allen Varianten dieser zweiten Vorschau Kernel 4.11, der bereits in der derzeit stabilen Ausgabe Ubuntu 17.04 »Zesty Zapus« Dienst tut. Zudem ersetzt Gnome Display Manager (GDM) fast überall den bisher genutzten LightDM. Darüber hinaus sind LibreOffice 5.3.4 und Mozilla Firefox 50.1 Standard. Lediglich Lubuntu setzt auf Qupzilla als Standard-Browser.

Kubuntu 17.10 Alpha 2 setzt auf den KDE Plasma 5.10 Desktop in Kombination mit den Frameworks 5.36.0 und den bereits etwas veralteten KDE Applications 16.12.3. Alle Pakete sind gegen Qt 5.7.1 gebaut, da Qt 5.9 LTS noch nicht in das stabile Ubuntu-Archiv aufgenommen wurde. Ein Upgrade von Kubuntu 17.04 ist mit dem Befehl do-release-upgrade -d möglich. Ein Image in 32 oder 64 Bit ist ebenfalls verfügbar.

Ubuntu MATE 17.10 Alpha 2 bringt ein an Unity erinnerndes Desḱtop-Layout, das auf den Namen Mutiny hört und in der Mate Tweak App konfiguriert werden kann. Um für Anhänger von Unity die Variante der Wahl zu werden, hat das MATE-Team es nicht beim Design belassen, sondern bietet auch ein voll funktionsfähiges Global Menu, das Heads Up Display (HUD) sowie die Indicator Applets für Optimus, Bluetooth, Network, Power, Messages, Sound und Session. Alle sechs Panel-Layouts wurden überarbeitet. Das Abbild zu Ubuntu MATE 17.10 Alpha 2 liegt im Download-Bereich von Ubuntu in 32 und 64 Bit bereit.

Für Ubuntu Budgie ist Alpha 2, wie auch für Ubuntu Mate, die erste Vorschau auf 17.10. Hier kommt die letzte Budgie-Version 10.3.2 zum Einsatz. Obwohl Budgie derzeit im Umbau zu einem Qt-Desktop ist, basiert die derzeitige Version noch auf GTK. Ab Budgie 11 soll dann Qt das Ruder übernehmen. Ubuntu Budgie erhielt unter anderem Verbesserungen bei der Seitenleiste Raven und bei der Vorschau der geöffneten Anwendungen per Alt+Tab. Beim Login kommt der von Linux Mint übernommene Slick Greeter zum Einsatz. Die Dock-Anwendung Plank kann nun entfernt werden ohne andere Apps in Mitleidenschaft zu ziehen. Das Abbild von Ubuntu Budgie 17.10 Alpha 2 steht ebenfalls in 32 und 64 Bit zum Download bereit.

Zu Lubuntu und Ubuntu Kylin 17.10 Alpha 2 liegen noch keine genaueren Angaben über Neuerungen vor. Die im Download zur Verfügung stehenden Abbilder von Lubuntu enthalten LXDE als Desktop. Eine Ausgabe mit LXQt fehlt derzeit noch, auch wenn die Veröffentlichung im Oktober auch ein LXQt-Abbild bieten soll. Ubuntu Kylin 17.10 Alpha als chinesische Ubuntu-Variante steht in 32 und 64 Bit zum Download bereit. Die erste Beta der Ubuntu-Varianten wird für den 31. August erwartet, die zweite Beta, an der dann auch Ubuntu selbst teilnimmt, steht für den 28. September an. Die stabile Veröffentlichung aller Varianten findet am 19. Oktober statt.