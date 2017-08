Software::Automatisierung

pvbrowser 5.1.1 erschienen

Die Version 5.1.1 des freien Prozessvisualisierungs-SCADA-Frameworks pvbrowser wurde auf Qt 5 portiert und kann jetzt wahlweise mit Qt 4 oder Qt 5 compiliert werden.

info@mida.se Datenerfassung mit pvbrowser

pvbrowser ist ein Anwendungs-Framework zur Prozessvisualisierung (SCADA, HMI) und Prozesssteuerung. Die Software besteht aus einem grafischen Client, aus Server-Programmen, die als Daemonen laufen und den Server mit dem Prozess verbinden, um Messwerte zu erfassen, und einem Programm zur Steuerung des Prozesses. Der Client ist als spezieller auf Qt beruhender Browser realisiert, der in der Lage ist, neben HTML vor allem dynamisch veränderliche Qt-Widgets darzustellen. Das kann neben SCADA-Anwendungen auch interessant sein, um interaktive netzwerkfähige Anwendungen zu erstellen.

Die neue Version 5.1.1 von pvbrowser wurde auf Qt 5 portiert und kann somit mit Qt 5 und Blink als Web-Engine arbeiten. Nach wie vor kann pvbrowser auch mit Qt 4 compiliert werden. Wird Qt 4 genutzt, ist dann allerdings Webkit die Web-Engine. Die Portierung war dem Änderungslog zufolge die einzige Änderung der neuen Version.

Unverändert blieb die Server-Seite, die man wahlweise in C/C++ oder Lua selbst programmieren muss, wobei man auf das mitgelieferte Framework aufsetzen kann. Auch eine Einbindung von in Lua geschriebenen Teilprogrammen in C/C++-Programme ist möglich. Mit Lua können auch Visualisierungen mit pvbrowser erstellt werden, ohne dass man einen C++-Compiler oder das Qt-SDK benötigen würde.

Der Download der neuen Version ist von der Download-Seite von pvbrowser.org möglich. Neben dem Quellcode stehen auch Binärpakete zur Verfügung, die wahlweise mit Qt 4 oder Qt 5 generiert wurden. Für Linux wurden diese Binärpakete auf dem Opensuse-Buildservice erzeugt. Sie sind als RPM- und DEB-Pakete verfügbar. Auch für MS-Windows existiert ein Binärpaket. Für Mac OS X, Android und Symbian existiert nur der pvbrowser-Client als Binärpaket, für OpenVMS gibt es ein Server-Paket.