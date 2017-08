Gesellschaft::Wirtschaft

OSB Alliance schlägt offene Software für Diesel-Updates vor

Die Open Source Business Alliance (OSB Alliance) hat der Autoindustrie empfohlen, künftig auf OpenSource für Diesel-Software-Updates zu setzen. Damit könnte die Industrie unter anderem verlorenes Vertrauen wiederherstellen.

OSB Alliance

Dass die derzeitigen Krisen in der KFZ-Industrie in der breiten Öffentlichkeit für Unmut sorgen, ist verständlich. So schlittert der einstige Vorzeigezweig bereits seit geraumer Zeit von einer Krise in die andere und produziert fast schon in Wochenrhythmus neue Schlagzeilen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um manipulierte Abgaswerte, Schummeleien auf einem Prüfstand oder nicht eingehaltene Verbrauchswerte handelt – jede neue Schlagzeile sorgt für Verdruss und unzufriedene Verbraucher, die sich bei künftigen Anschaffungen wohl noch mehr Gedanken machen werden.

Dabei könnte es eine relativ unkomplizierte und zugleich vertrauensbildende Lösung geben, meint die Open Source Business Alliance e.V. (OSB Alliance). »Durch die Offenlegung des Quellcodes der Softwareupdates, die anscheinend entscheidend zur Senkung der zu hohen Emissionswerten von Dieselfahrzeugen beitragen, entstünden gleich mehrere positive Aspekte: Erstens könnte die Wirksamkeit der Softwareupdates von unabhängigen Experten geprüft werden und man müsste sich nicht auf das Wort der KFZ-Industrie verlassen, deren Glaubwürdigkeit im Moment angeschlagen ist. Zweitens und vielleicht noch wichtiger ist die Tatsache, dass eine deutliche größere Gruppe an Experten Einsicht in die Software erhalten und dass über diese „Öffentlichkeit“ neue Impulse und hilfreiche Ideen zur Lösung des Dieselproblems entstehen, auf die KFZ-Industrie alleine vielleicht nicht kommt«, schreibt der Verein.

Aus der Sicht eines Open-Source-Verbandes empfehlt der Verein deshalb sowohl der KFZ-Industrie als auch der Politik, durch Offenheit und Transparenz Vertrauen zu schaffen. »Wir wissen, dass offener Programmcode entscheidend zur Glaubwürdigkeit beiträgt und keinesfalls entscheidende oder geheime Informationen preisgibt«, schreibt die Organisation. Gerade in dieser kritischen Situation sollten deshalb Industrie und Politik, den Beispielen mit offenem Programmcode folgen. Laut dem Vorstandsvorsitzendem der OSB Alliance, Peter Ganten, wäre die Industrie damit einen entscheidenden Schritt weiter, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen.