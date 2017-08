Software::Spiele

»Vikings - Wolves of Midgard« für Linux freigegeben

Das Action-Rollenspiel »Vikings - Wolves of Midgard« ist knapp fünf Monate nach der Veröffentlichung auch unter Linux und Mac OS X verfügbar. Das von Kalypso Media freigegebene Open-World-Spiel orientiert sich an Genretiteln wie Diablo und ist, wie der Titel bereits suggeriert, in der Zeit der Wikinger angesiedelt.

Im kältesten aller Winter kehren die Jötunn zurück, um Vergeltung an den Göttern von Asgard zu üben. Die Welt gerät aus den Fugen und ganz Midgard droht der Untergang. Doch als die mächtigen Feuer- und Eisriesen beginnen, ihre Heere zu vereinigen, machen sie Bekanntschaft mit dem Clan der Ulfung: Die Wölfe von Midgard, eine berüchtigte Schar geächteter Wikingerkrieger. Ihr Dorf bis auf die Grundmauern zerstört, ihr Stolz verletzt, doch sie sind fest entschlossen, das ihnen bestimmte Schicksal zu erfüllen und ihre Welt zu retten!

Fotostrecke: 11 Bilder

Das Action-Rollenspiel » Vikings – Wolves of Midgard « versetzt den Spieler in eine Fantasy-Welt, in der sich der kriegerische Alltag der Wikinger mit nordischer Mythologie verbindet. Als Häuptling führt der Spieler seinen Clan in den Kampf gegen die Kreaturen des Winters und verhindert die vollständige Vernichtung Midgards. Dabei orientiert sich das Spiel an Genretiteln wie »Diablo« oder »Sacred«. Als Waffen stehen dem Wikingerkrieger oder der Schildmaid Schwert, Bogen und verzauberte Stöcke zur Verfügung. »Vikings - Wolves of Midgard« unterstützt sowohl einen Kampagnenmodus wie auch einen 2-Spieler-Koop-Modus, der sowohl im Internet als auch lokal ausgetragen werden kann.

Nachdem das Spiel bereits seit März unter Windows verfügbar war, hat Kalypso Media nun die aktuelle Version 2.01 Ende der vergangenen Woche auch für Linux und Mac OS X angekündigt. Unter Linux benötigt »Vikings - Wolves of Midgard« mindestens eine 2,4 GHz schnelle Intel i5-CPU, 8 GB RAM und wahlweise eine Nvidia GTX 660ti oder AMD 7870 Grafikkarte mit 4 GB VRAM. Der offizielle Preis des Titels liegt bei 44,99 Euro.