Narendra Gupta wird Vorstandsvorsitzender von Red Hat

Wie der US-amerikanische Distributor Red Hat bekannt gab, wird Naren Gupta künftig die Rolle des Vorsitzenden des Board of Directors (COB) führen.

Red Hat

Narendra (Naren) K. Gupta wird künftig die Rolle des Vorsitzendes des Board of Directors (COB) bei der Red Hat übernehmen. Das gab der Linux-Distributor in einer Mitteilung an die Investoren bekannt. Gupta wird den Posten von General H. Hugh Shelton übernehmen und ist seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrats sowie diverser Gremien.

Laut Aussage des Herstellers ist Gupta bereits seit 40 Jahren in der IT-Technologie aktiv. 1980 gründete er unter anderem Integrated Systems Inc. (ISI), wo er als CEO und später als Vorsitzender des Board of Directors tätig war. Nachdem ISI mit Wind River Systems fusionierte, übernahm Gupta dort den Posten des Vizevorsitzenden, bevor das Unternehmen in Intel aufging. Momentan ist Gupta neben seinem Engagement bei Red Hat auch noch Mitinhaber des Wagniskapitalgebers »Nexus Venture Partners« und Mitglied diverser Organisationen.