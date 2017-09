Software::Distributionen

Linux-Selbstbauanleitungen LFS und BLFS auf Version 8.1 aktualisiert

Die Entwickler des Selbstbau-Linux »Linux From Scratch« (LFS) haben ihre Anleitung, die Toolchain sowie viele Pakete aktualisiert und den Stand als Versions 8.1 freigegeben. Mit LFS installieren Anwender ihr System komplett aus Quellpaketen und können so das freie Betriebssystem an ihre genauen Bedürfnisse angepasst auf ihren Rechner bringen.

LFS project

Linux From Scratch (LFS) stellt eine Anleitung zur Erstellung eines GNU/Linux-Systems aus den Quellen in Form eines Dokuments dar. Das Buch zeigt in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man ein Linux-System einzig auf der Basis von Quellpaketen erstellt, und möchte so einen tiefen Einblick in den Aufbau und die Abläufe des Betriebssystems vermitteln. Des Weiteren vermittelt LFS viele nötige Kenntnisse, um ein Linux-System an ganz verschiedene Anforderungen, wie zum Beispiel im Embedded-Bereich, anzupassen. Die Installation des Systems ist dementsprechend auch mit relativ viel Aufwand und Zeit verbunden, denn alles Quellen müssen heruntergeladen und anhand der Anleitung übersetzt werden.

Der Hauptvorteil von Linux From Scratch liegt dabei im Erlernen der Funktionsweise des Linux-Systems. Gleiches gilt für die Konfiguration. Der Nachteil ist auch hier der hohe Aufwand, den man investieren muss, um ein lauffähiges System zu erhalten. Die Anpassung an eigene Bedürfnisse und die Verwendung von neuen Programmen erfordert zusätzliche Arbeit. Obwohl der Anwender nach dem Durcharbeiten des Buches ein vollständig laufendes Linux-Betriebssystem erhält, versteht sich LFS deshalb nicht als eigenständige Linux-Distribution. Vielmehr liefert LFS das Rezept, um darauf aufbauend z.B. eine eigene Linux-Distribution zu entwickeln.

LFS 8.1 wurde auf den neuesten Stand der Technik gebracht und enthält neben vielen aktualisierten Software-Paketen wie der glibc 2.26, der Compiler-Suite GCC 7.2.0 und binutils 2.29 Überarbeitungen und Ergänzungen in insgesamt 32 Paketen. Ferner flossen diverse Korrekturen des Textes hinsichtlich Klarheit und Genauigkeit ein. Weiterhin wurden diverser Boot-Skripte einem Update unterzogen und etliche Fehler aus diversen Paketen eliminiert.

Neben Linux From Scratch wurde auch Beyond Linux From Scratch (BLFS) überarbeitet und in der Version 8.1 veröffentlicht. In BLFS sind etwa 900 Pakete mehr als im originalen LFS enthalten. Neben der herkömmlichen Variante, die Sysvinit als Init-System verwendet, bieten die Mitglieder der BLFS-Gemeinschaft auch eine Anleitung mit Systemd an. BLFS 8.1 aktualisiert insgesamt 885 Paketbeschreibungen und korrigiert zahlreiche Absätze des Buchs. Die Ersteller der Dokumentation beschreiben deshalb die aktuelle Ausgabe als eine Hauptversion und bedanken sich bei den zahlreichen Helfern.

Interessierte, die sich ihr Linux-System von Grund auf selbst bauen möchten, finden die Anleitungen für LFS 8.1 und BLFS 8.1 auf der Projektwebseite. Die LFS-Gemeinschaft stellt neben den verschiedenen Online-Varianten auch herunterladbare Dateien für LFS und BLFS in den Formaten pdf und html zum Ausdrucken oder Lesen auf E-Books-Readern und mobilen Endgeräten bereit.