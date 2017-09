Do, 7. September 2017, 10:26

Gemeinschaft::Veranstaltungen

Der »Google Summer of Code 2017« ist zu Ende

Der bisher größte »Google Summer of Code« (GSoC) ist zu Ende. Der überwiegende Teil der teilnehmenden Studenten hat seine Projekte erfolgreich abgeschlossen.

Google

Zum 28. August reichten die Studenten des GSoC 2017 ihre Arbeiten ein. Von den zum 13. GSoC zur Teilnahme ausgewählten 1.309 Studenten, die im Mai die Arbeit an ihren Projekten begannen, haben 1.128 Teilnehmer aus 68 Ländern den GSoC 2017 erfolgreich abgeschlossen. Das entspricht 86.2 Prozent. Die Studenten arbeiteten an Aufgaben von 201 Open-Source-Projekten , die von über 1.600 Mentoren betreut wurden. Das teilte Google jetzt in seinem Open-Source-Blog mit.

Von den Projekten, an denen die Studenten arbeiteten, profitieren nicht nur die Organisationen, die diese Aufgaben ausgeschrieben haben, sondern auch die Studenten selbst. Viele von ihnen erleben zum ersten Mal die Zusammenarbeit in weltweit verteilten Open-Source-Projekten. Erfahrungsgemäß bleiben viele Teilnehmer den Projekten, deren Codebasis sie verbessert haben, treu, starten eigene Open-Source-Projekte oder kehren als Mentoren zum GSoc zurück.

Auch die Mentoren ehrt Google in einem eigenen Blogeintrag. Sie seinen Brot und Butter des GSoC, so der Eintrag. Sie leiten über drei Monate die Studenten an, während diese ihre Projekte erarbeiten. Insgesamt waren es beim diesjährigen GSoC 1.647, wovon 49 Prozent erstmals dieses Ehrenamt ausübten und 22 davon bereits mehr als zehn Mal als Mentor zur Verfügung standen.

Das Durchschnittsalter der Mentoren beträgt 39 Jahre, wobei dieses Jahr der jüngste erst 15 und der älteste 68 Jahre alt war. Insgesamt 12 Mentoren waren diesmal unter 18 Jahre alt. Sie hatten bereits zuvor im Schwesterprogramm Google Code-in für 13- bis 17-jährige Jugendliche teilgenommen. Google lädt jeweils zwei Mentoren aus den 201 teilnehmenden Projekten zum dreitägigen »Annual Mentor Summit« auf den Google-Campus nach Sunnyvale in Californien ein.