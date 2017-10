Software::Spiele

The Humble Gems Bundle 2 mit fünf Linux-Spielen

Das Humble Bundle Team hat ein neues, aus mehreren Indie-Games bestehendes Spielepäckchen geschnürt. Sämtliche der darin enthaltenen Spiele sind DRM-frei und via Steam zu haben, aber nur fünf davon laufen auch unter Linux. Wie bei den Humble Bundles gewohnt, kann jeder zahlen was er mag, solange es mehr als ein US-Dollar ist. Aber um in den Genuss mehrerer Linux-Spiele zu kommen, sind überdurchschnittliche Beträge nötig.

Alientrap Apotheon ist eines von fünf Linux-Spielen im The Humble Gems Bundle 2

»The Count Lucanor« ist das einzige Spiel für das Betriebssystem mit dem Pinguin, das es für einen US-Dollar (ca. 85 Eurocent) gibt. Spieler begleiten den armen Jungen Hans auf seinen Abenteuern in einem verzauberten Schloss. Es gilt, den Namen eines Kobolds zu erraten und zu Wohlstand zu kommen. Die Entwickler des Spiels ließen sich von Spieleklassikern wie »The Legend of Zelda«, »Yume Nikki«, »Silent Hill« oder »Dark Souls« inspirieren.

Wer mehr als den bisher erzielten Durchschnittpreis von 6,52 USD (rund 5,52 Euro) berappt, kann gleich drei zusätzliche Linuxspiele sein Eigen nennen. Dazu zählen »Pinstripe« vom Entwickler Thomas Busch, »Slayaway Camp« der Blue Wizard Digital Ltd. und »Apotheon« von Alientrap. Ersteres ist ebenfalls ein Abenteuerspiel, in dem Spieler in die Rolle des entfremdeten Exministers Teddys schlüpfen, der seine dreijährige Tochter und deren perverse Entführer sucht und mit den finsteren Geheimnissen seiner Vergangenheit konfrontiert wird. »Slayaway Camp« ist ein Killer-Puzzle, in dem der Spieler den psychotischen Slasher Skullface kontrolliert, der sich durch ein Camp voll voxliger Halbwüchsiger metzelt. »Apotheon« ist ein in der griechischen Mythologie verwurzeltes Actionspiel, in dem es die Aufgabe des Spielers ist, als Held Nikandreos den Olymp zu besteigen und die Götter zu bekämpfen, die die Menschen im Stich gelassen haben.

Für zehn USD (etwa 8,47 Euro) gibt es noch das unter Linux lauffähige Spiel Cryptark von Alientrap. Hierbei handelt es sich im einen 2D-Shooter, in dem Spieler gegen Aliens kämpfen. Neben den Linuxspielen sind im Humble Gems Bundle 2 noch weitere Spiele enthalten, die aber nur unter Mac OS X und Windows laufen. Zu diesen gehören »Hustle Cat«, »Tattletail« und »Has-Been Heroes« (nur Windows). Darüber hinaus liegen dem Bundle noch die Soundtracks mehrerer Spiele bei. Das Bundle kann noch innerhalb der nächsten zehn Tage erworben werden.