Curl-Entwickler erhält Polhem-Auszeichnung

Die durch die »Sveriges Ingenjörer«-Gesellschaft seit 1878 vergebene »Polhemspriset« ging in diesem Jahr an den Curl-Initiator und Entwickler Daniel Stenberg.

Mirko Lindner

Wie die schwedische Ingenieursgesellschaft »Sveriges Ingenjörer« letzte Woche bekannt gab, geht die von ihr verliehene Polhem-Auszeichnung (Polhemspriset) in diesem Jahr an den Curl- und libcurl-Initiator Daniel Stenberg . Der für Mozilla und Firefox arbeitende Entwickler hatte Curl URL Request Library ( cURL ) bereits 1997 gestartet und das Projekt als Erweiterung von httpget ausgelegt, um Wechselkurse von verschiedenen Webseiten herunterladen zu können. Nach einer Erweiterung um andere Protokolle wurde das Programm 1998 als cURL erstmals veröffentlicht. Mittlerweile beherrscht Curl zahlreiche Protokolle, darunter HTTP, HTTPS, FTP und LDAP und ist in Form einer Bibliothek verfügbar.

Die Polhem-Auszeichnung wird seit 1878 durch die schwedische Ingenieursgesellschaft für Lösungen verliehen, die unter anderem wegweisend in ihren Bereichen sind. Zu den Preisträgern der Auszeichnung gehörten unter anderem die Schwedischen Ingenieur August Brinell, Waloddi Weibull und der Nobelpreisträger Hannes Alfvén.