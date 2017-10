Gemeinschaft::Konferenzen

Videos der Systemd- und Gstreamer-Konferenzen veröffentlicht

Die Videos der am Wochenende abgehaltenen »All Systems Go« sind online verfügbar und können im Medienkanal des Chaos Computer Clubs (CCC) gefunden werden. Auch die Veranstalter der »GStreamer Conference 2017« haben die Veranstaltungsvideos der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Mirko Lindner

Systemd ist ein Daemon für Linux-Systeme, der als init-Prozess als erster Prozess zum Starten, Überwachen und Beenden weiterer Prozesse dient. Das System wurde von Lennart Poettering und Kay Sievers initiiert und findet mittlerweile einen breiten Einsatz in vielen Distributionen. Vom 20. bis 22. Oktober trafen sich in Berlin die Gemeinschaft und die Entwickler im Rahmen der » All Systems Go « zum Gedankentausch.

Nun stehen auf dem Mediakanal des Chaos Computer Clubs (CCC) die Videos der Konferenz zur Ansicht bereit. Neben Themen, die viele Aspekte von Systemd beleuchten, behandeln die Videos auch Themen rund um Container, Softwareentwicklung und -Pflege, Netzwerk und Sicherheit. Auch Themen wie eingebettete Systeme kommen nicht zu kurz. Insgesamt stehen allen Interessenten über 45 Präsentationen und Vorträge zum Download oder zur Ansicht bereit. Von allen Videos kann zudem auch die Tonspur allein angehört oder heruntergeladen werden, was vor allem Inhaber von langsamen Anbindungen freuen wird.

Auch die Veranstalter der »GStreamer Conference 2017« haben die Veranstaltungsvideos der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. So finden Interessenten ab sofort auf den Servern von ubicast.tv zahlreiche Vorträge der internationalen Veranstaltung sowohl zur Ansicht wie auch zum Download vor. Erwartungsgemäß behandeln viele der Beiträge das Multimedia-Framework GStreamer direkt. Doch auch allgemeine Themen rund um Multimedia, Programmierung, Sicherheit und Hardware finden sich unter den Beiträgen.

Alle Videos der in Prag am 21. und 22. Oktober veranstalteten Konferenz sind direkt online einsehbar. Ein Download als Video- oder Audio-Datei ist in verschiedenen Formaten möglich. Zudem können während der Wiedergabe die Folien der Vortragenden eingeblendet werden.