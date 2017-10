Software::Distributionen::Fedora

Fedora 27 erneut verschoben

Nach bereits drei Verzögerungen vor der Beta-Version am 3. Oktober wurde die stabile Veröffentlichung von Fedora 27 gestern erneut um eine Woche nach hinten verlegt.

Am 31. Oktober sollte nach bereits drei Verschiebungen und einer gelungenen Beta-Veröffentlichung die stabile Version von Fedora 27 veröffentlicht werden. Auf der immer donnerstags stattfindenden Sitzung des Fedora-Steuerungsgremiums FESCo wurde jedoch beschlossen , das Release um mindestens eine weitere Woche zu verschieben. Somit wird die Veröffentlichung derzeit für den 7. November geplant. Ein weiteres GO/NO-GO-Treffen am 2. November wird darüber entscheiden.

Von insgesamt 11 in der Sitzung vorgebrachter, noch zu behebender Fehler wurden lediglich drei als Release-Blocker anerkannt. Als eigentlicher Grund für die Verschiebung wird allerdings die Tatsache genannt, dass noch kein Veröffentlichungskandidat vorliegt. Einer der Fehler, die das Release verhindern war das Fehlen eines Pakets mit den korrekten Release-Notes für die stabile Veröffentlichung. Des Weiteren waren die Voraussetzungen für das Erstellen des Release-Kandidaten nicht gegeben, hier war noch ein Testing-Repository eingebunden. Auch der dritte Blocker ist kein Fehler in einem Pakete mit Anwendersoftware, sondern ein Fehler in der Release-Vorbereitung. Es geht um das fehlende Paket spin-kickstarts , das bei der Erstellung von Fedora-Release-Images benötigt wird.

Bereits vor der Veröffentlichung der Beta zu Fedora 27 Workstation war klar, dass Fedora Server für dieses Release vom Zeitplan abgekoppelt werden musste. Die Server-Variante soll einen Monat später erscheinen. Der Grund ist die Modularisierung des Servers innerhalb des Projekts Boltron. Damit soll es möglich sein, wichtige Server-Anwendungen in verschiedenen Versionen parallel zu betreiben. Gleichzeitig mit der Verschiebung der Workstation-Variante wurde auch Fedora-Server erneut verschoben. Auch hier lag noch kein Veröffentlichungskandidat vor. Der Fedora Modular Server 27 soll laut aktuellem Release-Plan nun am 7. November als Beta erscheinen und am 19. Dezember in der stabilen Fassung.